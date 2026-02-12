Slušaj vest

Bivši emotivni partneri Anita Stanojlović i Anđelo Ranković sinoć su se ponovo žestoko sukobili, te su isplivale brojne pikanterije iz njihovog turbulentnog odnosa.

U Anitinu zaštitu stala je Tamara Radoman, njena prijateljica i PR, te istakla da Anđelo nepravedno pripisuje sebi zasluge za trijumf Stanojlovićeve u "Eliti 7".

Anitina prijateljica razotkila Anđela

- Anita nije pobedila ni zbog Anđela ni zbog Matore, već zbog određenih situacija koje su se same nametale u rijalitiju, zbog svojih mana, ali i brojnih vrlina. Narod je prepoznao njenu iskrenost i borbu u trenutku kada je imala samo 21. godinu. Da rezimiramo: pobedila je isključivo zbog sebe i naroda koji je za nju glasao u ogromnom broju, što potvrdjuju i procenti u finalnoj noći - pojasnila je Tamara.

Dotakla se i Anđelove priče o Anitinom majčinstvu, ali i novcu koji joj je napolju pozajmio, te istakla da je on zapravo taj koji je njoj ostao dužan.

- Što se tiče teme starateljstva i Anitinog deteta, smatram da je ružno da bilo ko provlači maloletno dete od 5 godina kroz svađe zbog ličnih frustracija. To je Anitina privatna stvar i za sada je neću komentarisati. Tačno je da joj je pozajmio novac za neku hitnu situaciju, ali mu je taj novac vratila već dva dana nakon pozajmice. Sa druge strane, on njoj nije vratio 180.000 dinara koje mu je uplatila od vaučera, nije joj platio telefon koji je polomio (u vrednosti od 1.800 evra), niti joj je nadoknadio štetu za razlupan stan, već je sve to sama morala da plati i sredi. Za sve navedeno postoje dokazi u vidu fotografija, poruka i drugih detalja. Tužno mi je, jadno i bedno što uopšte govorim o novcu u ovom trenutku, ali on je bio taj koji je sinoć prvi to pomenuo. Jeste bio uz nju u nekim situacijama napolju, to je tačno, i našao joj se, ali našla se i ona njemu. Dobio je od nje mnogo lepih i skupocenih stvari - istakla je Anitina prijateljica.

- Jedino sa čime se slažem od svega što je sinoć izjavio jeste to da je u toj sezoni, dok su bili zajedno, imala mnogo više dostojanstva nego sada i da su zajedno prošli pakao sa celom kućom unutra. Ali uzalud sve to kada se napolju sve srušilo kao kula od karata. Mnogo bih još mogla da dodam. Najbolje znam u kakvom je stanju Anita bila napolju, pa čak i Andjelo, ali ne želim dalje da produbljujem ovu temu. Volela bih da, u ime veze koju su imali na koji god način da se završila, prestanu da iznose prljav veš i da se jednostavno ignorišu, ako je to ikako moguće. Kod Anđela vidim neku vrstu mržnje, dok kod Anite vidim ravnodušnost.

