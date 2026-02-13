Slušaj vest

Zorica Marković napustila je Elitu zbog zdravstvenih problema, a sada je otkrila kako se sada oseća, da li se vraća u rijaliti, a otvoreno je govorila i o svim dešavanjima iz bele kuće.

- Hvala Bogu vraćam se u život... Ovaj virus koji je bio, mene je za tri meseca spucao žestoko. Pila sam antibiotike, pa sam zeznula želudac, pa zatim dijafragma, nisma imal vazduha. Onda su nastale aritmije. To je bio povod da se ode i na redovnu kontrolu i bio je veći problem nego što sam očekivala. Bila sam na magnetu, skeneru i na kraju koronarografija. Ugradili su mi stent koji je bio zapušen, a nije ni čudo posle dvadeset godina. to je logično da se zapuši - objasnila je Zorica, pa nastavila:

- Odradili su sve kako treba. Odležala sam, imam novu terapiju, pušenja nema, šetnje ima,tečnosti što više, zdrava ishrana... Malo mi je i ta promena nezgodna, privikavanje na novu terapiju, ali za mesec dana će biti kontrola pa ćemo videti kako i šta. Hvala Bogu dobro se osećam.

Pevačica je istakla da sinovi brinu o njoj.

- Pitaju, malo su dosadni, pogotovu Ilija. Razumem ih , prošli su težak period sa mnom, nije bilo naivno. Neki su želeli da umrem, neki su rekli da sam na samrti, da sam propala sa kafanom i apartmanima da su propali - rekla je ona, pa objasnila zbog čega su stali radovi.

- Naravno, sve je stalo kad sam uška, ko će to da radi, a zimski period. Planiram da nastavim na proleće, to je išlo traljavo, jako je teško naći majstore, tri ekipe sam promenila, jedni su uzeli pare i otišli, drugi uradili nakaradno, treći je tek uradio kako treba, To je već bio septembar, oktobar i ja ušla u rijaliti i to je stalo, naravno da će se to završiti.

Ona je prokomentarisala i izjavu Ere Ojdanića da je iz rijalitija izašla jer se udaje.

-Sada će Era morati da nađe tog mladoženju. Da ga izmisli i da ga dovede, da napravimo svadbu veka, on će da bude kum. Svakako ako se budem udavala stvarno će Era biti kum - kroz smeh je prokomentarisala pevačica.

O rijalitiju

Kaže da je ove godine u rijalitiju bila smirena jer joj se nije dopala ekipa ljudi.

- Mnogo je loša ekipa, imala sam krdo njih, sedam, osam na mene, žestoko sam se izborila, razvalila sam ih, pukli su kao tikva. Onda su se svi umirili, videli da to nema svrhe, osim Milenka, Lalić (Milena Kačavenda) koji je ostao. Nju je nerviralo moje prisustvo zbog Ane Ćurčić, to je logično, ali opet i nije, šta ja imam sa njihovim životima. Bila sam uz Anu, možda bih bila i uz nju u takvoj situaciji. Ona je žena isfrustrirana, nezadovoljna, nesrećna, to pokazuje sve tri sezone. Lako je ulaziti na tuđa leđa, pa uzimati pare i vređati ljude, iskopavati grobove, psovati. Psujem i ja, psovala sam, ja ono u životu nisam čula.

"Asminu ne verujem, Aneli je iskrena"

Ona se osvrnula i na odnos Asmina Durdžića i Aneli Ahmić.

- Asmin i Aneli, ta priča ima veliku težinu. Rekla sam da ne verujem ni jednom ni drugom, da ja donosim neke zaključke na osnovu nekih morbidnih priča, pogotovu jer su tri porodice, sa Neriom I Hanom, šta sad ja tu da sudim i kritikujem jer sam zanala da će se dosta stvari još izneti kao što se i desilo. Ne verujem Asminu ništa. Aneli je tu iskrena, ona je ostavljena i prevarena žena, drugo, Stanija je znala da ima ženu i dete ostala je sa njim. Ako si ti ostavio ženu ona ima pravo da radi šta hoće. Ona je svakako iskrenija, kao svako žensko srce. Nisu se videli tri godine, a imaju dete, mislim da su je tu neke uspomene, ipak su živeli zajedno, nisu se samo onako viđali, imali su život i ovakav i onakav. Ona mi je mnogo bila iskrenija što se tiče izolacije i hotela. On je po meni to zloupotrebio, zavozao se, hteo je da pravi svoj rijaliti. Jako se loše ponaša prema ženama. Ne znam zašto mu je Maja cilj - rekla je ona, pa nastavila:

- Maja je dobra riba, ko ne bi bio sa Majom, da se priča da je prva tema. Mislim da to Maja neće uraditi bez obzira šta ko mislio o njoj, zato što ja mislim da će Stanija da uđe i onda će biti karambol. Sad je vreme da uleti da ih sve tamo razbuca. Mislim da će ući, nisam ništa čula, moj je zaključak da je ona potrebna u ovom momentu, tada će pasti sve maske i nastaće karambol.

O spletkama u rijalitiju

Kako kaže, i sama je prisustvovala Asminovim spletkama i planovima.

- Svedočila sam da spletkari, šapuće...Šta će njemu Dača od 20 godina? Da mu bude špijun, da prenosi, šta će njemu te smicalice? On je čovek koji ima i dobrih strana, nije pakostan, hoće da podeli, ne msilim ništa loše kada kažem, gastarbajterska priča. Bez obzira na Ferari i sve ostalo, mentalni sklop je ostao. On nije nimalo naivan, čovek je sa ulice, mislim da ima dobru porodicu i da malo štrči iz te porodice. Nije on rođen za rijaliti, on je fanatik rijalitija, on je pratio to i pre nego što je i Aneli ušla, a ušao je u srž i suštinu njihovgo odnosa i svega što se iznelo o njogovoj porodici, imao je pravo da dođe i da se brani. Misim da nije uradio na način na koji sam ja očekivla, dostojanstveno, muški, malo ima i kratak filtilj, videćemo šta će biti. I kada je Anita ušla, sa Lukom je pokušao, svuda ga ima, ali najbolji je sa Kačavendom. Sa Kačavendom ima snimak koji kruži, ja sam to videla, gde se bukvalno ljube, ljubili su se čini mi se, on njoj kaže: „Ja znam da si ti ušla zbog mene“, to će možda biti tema do kraja rijalitija.

Za ponašanje Milene Kačavende sa muškarcima nije imala lepe reči.

- To što trezan misli to pijan uradi. Ona se dobro drži kad ne popije, inače ovako. Što se mene tiče kod nje ništa ne valja. Mislim da je ona bila u nekom naftalinu, ponižava sve redom kao da je ne znam šta. Ona je zakržljala, ko zna kad je imala odnose, ima 50 godina nije to baš neka strost, verovatno ima želju, ali ko će nju onakvu kad ne vadi muški polni organ iz usta. Kako progovori kao da je muško. Volela bih da vidim tog čoveka koji bi mogao da ode u krevet sa njom, na šta liči i kakav je to mentalni sklop. Mogu da razumem njenog muža, tada je možda bila mlada lepa, a sad kad stavi vetačko dupe, kinesko. Rekla sam joj da je građena kao kontrabas. Išla je nisko nisa, joj ćutala, porodicu joj nisam pominjala, i to ne bih nikad. Naša svađa je počela oko prezimena, njeno devojačko prezime je Lalić, šta se ti stidiš svog devojačkog prezimena, ali ne ona misli da je Kačavenda. Pa nisi sestro razvedena si! Znam ovaj dečko Uroš, što je bio u prošloj sezoni, muvao ju je, pričao je da sve što Milena kaže laže što se i pkazuje. Ne stoji joj to u tim godinama. Ali njen problem njen život. Nije ona više za rijaliti, ispušena je lula i ne bi trebalo više da se bruka ili neka se bruka njen problem.

Kaže da je sa Anom Ćurčić i dalje u kontaktu.

Ana Ćurčić

- Jeste, naravno da me je pozvala, došla je u i posetu za Novu Godinu i iznenadila me je. Bile smo i ostale dobre, ne sedimo svaki dan, ali se redovno čujemo. Posebno sada me je zvala da vidi kako sam i treba li nešto i hvala joj, poštujemo se. Nema razloga za drugačije. Te priče, ja sam u petak rekla „da“ u subotu ušla, ja nisam imala pojma da će Kačavenda da uđe, ali da u kafani čula sam, i sve što sam rekla priča se. Sve što sam rekla su kafanske priče, i za njene firme, ona je sumnjala da je meni to Ana pričala. Ana i ja nakon izlaska, mesec dana mi je Ana pričala o zbivanjima u šestici i svemu što je Milena uradila. Zar ona misli da je stvarno nama tema? Glupost!

Kaže da su joj Luka i Anita simpatični.

- Oni su slatki i simpatični. Luka je zabavan, a Anita nije imala takvog partnera, uvek je imala neke ćutologe koji hoće da je menjaju. Iskreno, mislim da Luku ne zanima niko drugi, ali od nje zavisi da li će ostati zajedno.

- Ima dosta foliranata u rijalitiju, ne znam šta je sa Borom, on je prso načisto. Janjuš ih namazano zeza da sve bude kroz foru i simpatično. Milosava je opasan folirant, ali ima dobru dušu. Dača sve radi veštački, želi da bude mali Đedović, to mu je najveća želja i ambicija. Maja zna da se folira, kao i Sofija. Ona flertuje sa Milanom, a kao joj je stalo do Terze, a on jedini ne igra igru.

"Pobediće Anđelo"

Kao pobednika Elite 9 vidi Anđela Rankovića.

- Moj utisak je da će pobediti Anđelo, a ako Stanija uđe ne znam da li ima pravo na takmičenje i da će ostati. U slučaju da ostane i uđe u takmičarski deo, sigurno će ona pobediti - rekla je ona, pa otkrila da li veruje da će Asmin i Aneli obnoviti ljubav.

- Jedino Mića veruje da će se oni pomiriti, mada posle svih ovih izrečenih stvari, ne verujem. Oni o svemu pričaju, ali najmanje o detetu, nažalost. Iako bih volela da shvate da je dete najvažnije, ništa od njihovog pomirenja, osim ako ne budu folirali. Sada će da bude svega i svačega, i videće se kome je bitno do plasmana. Ima njih desetak koji bi sve uradili da pobede,iako verujem da se Anđelo najbolji.

Kaže da bi volela da se vrati u rijaliti.

- Volela bih da se vratim ali to sve zavisi od lekara, a oni nisu za to. Možda ću znati za jedno mesec dana. Ako se vratim, ostaću ista. Meni su oni nebitnim, jeftini igrači, ne mogu da me isprovociraju. Svi su pokazali svoje pravo lice.

