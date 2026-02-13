Slušaj vest

O odnosu Anite Stanojlović i Anđela Rankovića, koji su osvojili srce publike u "Eliti 7", i te kako se priča. Danima unazad isplivavaju detalji iz njihovog odnosa, koje su oni izneli u sve žešćim svađama, a pripadnici sedme sile došle su sad u posed prepiski između Anite i Anđela.

Tokom jučerašnje emisije „Gledanje snimaka“ u rijalitiju Elite 9, Anđelo je izneo teške optužbe na račun bivše. Vidno potresena, Anita je odlučila da mu uzvrati, ističući da su njegove tvrdnje neosnovane.

Kako bi potkrepila svoje reči, otkrila je da u telefonu čuva poruku koju joj je upravo Anđelo ranije poslao. U toj poruci, kako tvrdi, on joj je napisao da je dobra majka i da zaslužuje samo najbolje, čime je, prema njenom mišljenju, sam demantovao sopstvene izjave iznete pred kamerama.

Takođe, Anita je otkrila da joj je Anđelo pisao ogromne poruke u kojima je ogolio dušu, koje su sad isplivale javno.

- Mnogo mi je teško svaki put kada se pokrene ova tema. Nekako ne mogu da zamislim da mi nismo mi i da se razdvojimo. Stvarno sam te zavoleo, koliko god da ja nisam pričao tebi to ali ako nista, vidim i po sebi, preteško mi bude kada pročitam ovako nešto i kada sagledam situaciju realno. Žao mi je, znam da snosim krivicu za to kako se osećaš i krivo mi je mnogo zbog toga. Ti zaslužuješ sreću i ti zaslužuješ sve najbolje, to ti kažem iz dubine duše, ti si mnogo dobra osoba i majka, ja sam to video i znam. Krivo mi je što te svi sputavaju jer ti to ne zaslužuješ. Teško mi je i opet plačem, ali da se ne lažemo, ovo je realnost. Znam da nije moguće bar što se tebe tiče da mi budemo ok ali ja nekako ne mogu da zamislim da izgubim trag o tebi, plašim se da ne napraviš neku glupost - pisao je Anđelo, te je dodao:

- Nikada me nije interesovalo kako će neko posle mene i bez mene ali me ti interesuješ i brine me to. Želim ti više nego sebi da uspeš i da se izvučeš iz teškog života koji si imala. Teško mi je dok pišem ovo mnogo, kao i preksinoć kada smo plakali, isto se osećam i plačem. Sve bih uradio da te zaštitim i da ti pomognem ali sve. A opet realnost je da ti ne pružam svu sreću i da nije to to, znam da je dosta do mene. Ja tebe ne želim da ostavim samu, ne bih podneo da poklekneš, voleo bih da budem prisutan ne znam kako i na koji način ali možda posle nekog vremena ako ti ne dozvoliš sada odmah, samo da znam kako si, jesi li dobro, treba li ti šta. Da znaš da možeš da me okreneš, da ću istog trenutka ostaviti sve i doći da ti se nađem za bilo šta. Pomoći ću ti koliko god mogu i šta god mogu ali ovako se nekako gušimo u svemu ovome i svestan sam toga. Eto, imao bih još da pišem i kažem ali čekam tebe da ustaneš ajde, poremetilo me je sad ovo ali razumem.

- Ja tebe razumem u potpunosti, veruj mi, ja tebe ne krivim ni za šta, ni ne ljutim se, nisam ni besan, nemam ni pravo da budem, nisam ni rekao da te ne razumem, samo ne želim da praviš sebi pakao, sebi, Tamari, porodici, ne želim da donosiš destruktivne odluke, ništa dobro nam neće doneti, ni tebi, ni meni. Sve razumem i razumem da je teško i neću ni da pričam o sebi kako mi je jer niko to ne može da zna osim mene, niko ne može da zna ali jedino što ne bih mogao da razumem je da budeš spremna da odustaneš od svega, toliko si se poboljšala, toliko si postala lepša, ispunjenija, vrednija, verujem da si još bolja i brižnija majka, sve je bolje, ali bukvalno sve što ti radiš je bolje, situacije neke možda nisu, ali ti i tvoji postupci, tvoje želje sve je bolje nego ikada, nemoj to da uništavaš - napisao je Ranković potom, prenosi "Pink".

Anđelo poručio: "Živ me je blam pojeo jer sam ušao u raspravu sa Anitom"

Takmičari "Elite" nedavno su govorili o stvarima na koje su ponosni kad su u pitanju njihovi postupci u rijalitiju, ali i koji bi rado izbrisali gumicom da mogu. Anđelo Ranković je kao iz topa dao odgovor na pitanje o greškama.

- Moja najveća greška je što sam ušao u raspravu sa Anitom. Uvukao sam se time u mulj - jasan je bio on.

- Živ me je blam pojeo zbog toga. Nije mi krivo zbog toga, svaka škola se plaća. Nije se znala moja strana priče, saznala se i pričao sam istinu - dodao je Ranković u "Eliti 9".

- Pokazao sam zbog čega sam pobegao iz tog odnosa - rekao je Anđelo.

