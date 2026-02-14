Slušaj vest

Aneli Ahmić zatražila je od robota Toše da pusti dve pesme koje je podsećaju na njenu veliku ljubav sa Markom Janjuševićem Janjušem, a emocije su ubrzo preplavile prostoriju.

Atmosfera je u sekundi postala naelektrisana, a svi prisutni su u tišini posmatrali dirljiv trenutak.

Prvi taktovi pesme oduševili

1/5 Vidi galeriju Aneli i Janjuš Foto: Printscreen YouTube

Kada su se začuli prvi taktovi pesme Soba 501, uspomene su samo navirale, a atmosfera je postala izuzetno emotivna.

U tom trenutku im se pridružio i Uroš Stanić, kog su svojevremeno nazivali svojim sinom, što je čitavom prizoru dalo dodatnu težinu i probudilo još jače emocije. Pogledi su govorili više od reči, dok su stari osećaji ponovo isplivali na površinu.

Mnogi su primetili da Aneli nije mogla da sakrije emocije, dok je Janjuš zamišljeno slušao stihove koji su obeležili njihov odnos.

Pogledajte dodatni snimak: