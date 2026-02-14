STARLETA TVRDI DA OVOM POZNATOM SRBINU MAMA BRANI DA SPAVA SA ŽENAMA! Isplivale šok informacije
Učesnica rijalitija "Elita 9", Anita Stanojlović, iznela je niz optužbi na račun bivšeg dečka Anđela Rankovića, tvrdeći da je narušio dogovor da ne komentarišu porodice, a u jednom momentu rekla je da mu je majka zabranila da spava kod nje.
Njene izjave izazvale su buru, jer je Anđelo u rijalitiju predstavio potpuno drugačiju sliku o njihovom odnosu.
- Užasno šta je Anđelo radio, udarao je tamo gde mi je najsvetije i najbolnije. On i ja smo nakon prve svađe pružili jedno drugom ruku i obećali da nećemo dirati njegovu, kao ni moju porodicu. Nisam imala potrebu da pričam o njemu dok je on imao potrebu da priča o meni. Ima potrebu da nisko udara i ja sam Luki rekla nakon toga da više neću ćutati - rekla je Anita, pa je dodala:
Šok tvrdnje
- On ne zna šta je porodica jer ga je majka odvojila od braće i oca, promenila oca. On ne zna kako je kad dete voli majku, a mene moje dete najviše na svetu voli. On je pakostan i zao, želi dete da odvoji od majke. Majka mu je branila da spava kod mene, haos je bio.
Anita je inače, zapretila manekenu da će tek da otkriva njegove tajne, samo u slučaju da nastavi da je pred svima provocira.
Isplivale tajne prepiske
Inače, o odnosu Anite Stanojlović i Anđela Rankovića, koji su osvojili srce publike u "Eliti 7", i te kako se priča. Danima unazad isplivavaju detalji iz njihovog odnosa, koje su oni izneli u sve žešćim svađama, a pripadnici sedme sile došle su sad u posed prepiski između Anite i Anđela, o kojima i sada bruje društvene mreže.
Pogledajte dodatni snimak: