Učesnica rijalitija "Elita 9", Anita Stanojlović, iznela je niz optužbi na račun bivšeg dečka Anđela Rankovića, tvrdeći da je narušio dogovor da ne komentarišu porodice, a u jednom momentu rekla je da mu je majka zabranila da spava kod nje.

Njene izjave izazvale su buru, jer je Anđelo u rijalitiju predstavio potpuno drugačiju sliku o njihovom odnosu.

- Užasno šta je Anđelo radio, udarao je tamo gde mi je najsvetije i najbolnije. On i ja smo nakon prve svađe pružili jedno drugom ruku i obećali da nećemo dirati njegovu, kao ni moju porodicu. Nisam imala potrebu da pričam o njemu dok je on imao potrebu da priča o meni. Ima potrebu da nisko udara i ja sam Luki rekla nakon toga da više neću ćutati - rekla je Anita, pa je dodala:

Šok tvrdnje

- On ne zna šta je porodica jer ga je majka odvojila od braće i oca, promenila oca. On ne zna kako je kad dete voli majku, a mene moje dete najviše na svetu voli. On je pakostan i zao, želi dete da odvoji od majke. Majka mu je branila da spava kod mene, haos je bio.

Anita je inače, zapretila manekenu da će tek da otkriva njegove tajne, samo u slučaju da nastavi da je pred svima provocira.

Isplivale tajne prepiske

Inače, o odnosu Anite Stanojlović i Anđela Rankovića, koji su osvojili srce publike u "Eliti 7", i te kako se priča. Danima unazad isplivavaju detalji iz njihovog odnosa, koje su oni izneli u sve žešćim svađama, a pripadnici sedme sile došle su sad u posed prepiski između Anite i Anđela, o kojima i sada bruje društvene mreže.

