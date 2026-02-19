Slušaj vest

Marko Gvozdenović, sin pevačice Snežane Đurišić, pretučen je pre nekoliko dana. Kako su preneli mediji, na njega je nasrnuo komšija kod koga je Gvozdenović bio u poseti.

Izvor blizak istrazi navodi da je komšija fizički nasrnuo na Gvozdenovića i zadao mu više udaraca. Lekarskim pregledom konstatovane su ozbiljne povrede - prelom rebara.

Ko je Marko Gvozdenović

Marko je više puta se nalazio na stupcima crne hronike. Snežanin sin je tada izazvao saobraćajni udes na Bulevaru kneza Aleksandra Karađorđevića u Beogradu, kada je vozeći u pijanom stanju usmrtio svoju tadašnju devojku Jelenu, inače ćerku poznatog harmonikaša Miodraga Paunovića. Zbog ovog dela, Gvozdenović je bio osuđen na četiri i po godine zatvora.

- Moj sin je voleo da popije i napravio je udes. To su bili strašni dani, pogotovo za porodicu koja više nema devojku koja se zvala Jelena. Prodala sam kuću, jer sam u njoj mnogo plakala. Moj sin se još nije vratio svom životu - izjavila je Snežana 2016. godine.

I sam Gvozdenović je javno govorio o ovoj tragičnoj nesreći.

- U kolima se, dok sam vozio, dešavalo nešto neprimereno i ja sam u jednom trenutku izgubio kontrolu i udario u banderu. To neprimereno ponašanje može da bude i nešto lepo. Možda smo se u tom trenutku i poljubili ili nešto drugo. Nije lepo da sada o tome govorim. Dugo sam ležao u bolnici, imao sam 17 operacija, pola stomaka nemam, lekari su mi jedva spasli nogu. Posle oporavka bio sam tri godine u zatvoru - ispričao je svojevremeno Gvozdenović.

Nakon što je odležao kaznu za pomenuto krivično delo, Marko je 2016. godine izazvao udes na Banjici, u kojem je lakše povređena jedna osoba.

Gvozdenović je pobegao sa lica mesta, ali ga je policija ubrzo pronašla.

U dosijeu pevačicinog sina ne nalaze se samo saobraćajne nezgode. Kako su pisali domaći mediji, protiv njega je 2015. godine pokrenut predistražni postupak zbog sumnje da je pretukao suprugu, nanevši joj, navodno, teške telesne povrede.

Snežana i njen sin dugo godina nisu bili u dobrim odnosima, o čemu je on javno pričao.

- Nismo u dobrim odnosima, jednostavno pravio sam mnogo grešaka i zato neće da priča sa mnom. Ja sam veoma sličan njoj, mnoge stvari sam joj sasuo u lice i to joj možda nije odgovaralo. Uvek postoje razlozi za svađu, tu su bile i neke nekretnine. Ja sam jedno vreme pio i pristao sam na takozvano lečenje - ispričao je Snežanin sin za medije pre nekoliko godina, a u toj ispovesti je otkrio da je bio čak i beskućnik.

Bio beskućnik

Neko vreme je živeo u Americi, ali se nije snašao, a po povratku u Srbiju završio je na ulici.

- Kada me je policija uhvatila i napisala kaznu od 3.000 dolara jer mi je isteklo osiguranje za auto, pozvao sam mamu da mi pomogne, a ona mi je rekla: „Ti ovde nemaš kuću, nemaš gde da dođeš, nisi poželjan. Posvađali smo se kad si pošao“. Bukvalno me se odrekla. Ja je zovem, ona mi se ne javlja. Pošalje mi ponekad poruku. Kad sam se vratio, jedna drugarica se ponudila da mi pomogne. Mesec dana provodim u tuđoj kući, ne radim ništa, nemam para. Jedno veče, posle Zvezdine utakmice, nisam hteo da se vraćam u tu kuću, pa sam presedeo na klupi u parku u polusedećem položaju - priznao je Snežanin sin.

Opljačkao porodicu

Snežanine muke sa sinom nastavile su se 2019. godine, kada je Marko ponovo završio u zatvoru. On je tada tri meseca proveo iza rešetaka zbog sumnje da je opljačkao porodičnu kuću u Jajincima, ali i pretio majci.

Pevačica je tada policiji prijavila da je doživela nasilje i da je dobila preteće SMS poruke od sina. Gvozdenoviću je određen pritvor do 30 dana pod teretom za razbojništvo, pljačke i ugrožavanje bezbednosti, a sudija je donela odluku da tri meseca mora provesti u zatvoru.

- Mama je došla po mene u zatvor. Nas dvoje smo sada super. I dok sam ležao u CZ, dolazila mi je u posetu. Ipak, ne pada mi na pamet da živim sa njom jer je tamo sada i Vanja. Ne vidim više sebe u toj kući, iako mi je mama ponudila krov nad glavom. Sada sam u jednom hotelu na Voždovcu, ali gledam neki stan da iznajmim - izjavio je Marko prošle godine kada je izašao iz zatvora.