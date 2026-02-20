Slušaj vest

Marko Gvozdenović, sin Snežane Đurišić, koji je i dalje u bolnici na lečenju zbog teških telesnih povreda koje je zadobio pre četiri dana, u sukob s napadačima je došao zbog duga od 500 evra.

Kako nam je ispričao naš sagovornik, Gvozdenović je ovu sumu novca svom komšiji Z. L. (53) dugovao već neko vreme. Kako to nije mogao da mu vrati, nasilnik je rešio da mu se osveti.

O ovoj temi govorila je urednica na Kurir televiziji Teodora Borozan:

Teodora Borozan Foto: Kurir Televizija

- Zanimljivo je da sin tako velike zvezde nije imao da vrati 500 evra, što je zaista mala svota u odnosu na to koliko pevači zarađuju. Mi smo uspeli da saznamo da nije samo komšija koji se pominje učestvovao u tuči. Navodi se i da je maloletna devojka bila u stanu gde su pretukli Snežaninog sina. Maloletna devojka je gasila cigarete po Markovom jeziku, to smo uspeli da saznamo. Međutim, to nezvanično.

Borozan kaže da ovo nije pravilan način da se dođe do određene svote novca:

- Za nekoga 500 evra predstavlja malo, za nekog mnogo. Iako postoje navodi da je čovek bio u ludilu i da više nije znao kako da dođe do svog novca. Na kraju je kao rešenje izabrao nasilje. Dosta je puta pokušavao da novac vrati od Marka na miran i staložen način, međutim, on se nije odazivao njegovim pozivima - kaže Borozan i dodaje:

- Postoje navodi i da je bio bezobrazan, da se ponašao kao da taj novac ne duguje te je na kraju došlo do ovakvog epiloga.

Foto: Ana Paunković, Marina Lopičić

PR tim poslao poruku javnosti

Snežana Đurišić trebala je da nastupa na koncertu posvećenom Šabanu Šauliću, ali je u poslednjem trenutku svoje učešće otkazala. Umesto nje je nastupao njen kolega Saša Matić:

- Pevačica se nije oglašava, niti je uputila poruku svojim pratiocima. Njen PR tim je poručio da moramo biti strpljivi do petka, kada će imati konferenciju za štampu i tada će komentarisati ovaj slučaj. Marko je malo problematičan i ja ću podsetiti da ovo nije prvi incident. Imao je udes 2001. godine kada je devojka poginula, inače ćerka harmonikaša Milorada Paunovića - kaže Borozan i dodaje:

1/7 Vidi galeriju Marko Gvozdenović Foto: Marina Lopičić, Stefan Jokić

- 2015. godine je pretukao suprugu nakon čega su se razveli. A 2019. godine je tri meseca proveo iza rešetaka zbog sumnje da je opljačkao porodičnu kuću u Jajincima, a tada je pretio i majci Snežani - kaže Borozan.

Marko je, podsetimo, istražnim organima ispričao da je napadu prethodio poziv komšije. On je, kako tvrdi, otišao na dogovoreno mesto misleći da će s komšijom rešiti određene nesuglasice razgovorom. Međutim, umesto dijaloga, usledila je serija udaraca.

"SINU SNEŽANE ĐURIŠIĆ DEVOJKA GASILA CIGARETE OD JEZIK!" Marka Gvozdenovića brutalno mučili zbog 500 EVRA: Nije se odazvao pozivima, Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs