Lider LDP Čedomir Jovanović danas je izazvao težak incident u jednom kafiću kod Palate pravde kada je fizički nasrnuo na uglednog beogradskog advokata.

Kako mediji saznaju, u pitanju je Žarko Mladenović, koji se sada oglasio za medije, te je do detalja ispričao kako je došlo do sukoba.

Isprva, on je, kako kaže, sedeo sa svojim kolegama na poslovnom sastanku, kada je Čeda počeo da provocira, a sve zbog toga zato što je hteo da se pomeri i sedne za drugi sto.

- Petoro ili šestoro mojih kolega advokata je sedelo u trenutku kada se sve to desilo. Ne znam u kom je stanju taj čovek bio, ali šta da vam kažem. Išao je u toalet, tamo ovamo, inače mi ne prija ni u političkom, ni u kom drugom smislu. Rekao sam kolegama da hoću da se pomerim, a on je to čuo i odmah krenuo da priča: "Šta ti tu se kao pomeraš?". Onda je uhvatio stolicu, gađao i raskrvario mi je glavu.

Ja krenem ka njemu, e sad kako su tu kolege skočile, pomeri se i krene drugom stolicom. Hteo je mene, a pogodio je kolegu umesto mene. Odmah sam pozvao policiju, a ko je drugi muškarac koji je bio sa njim, ja to ne znam - počeo je Žarko, pa je potom nastavio:

- To je verovatno taj Aca, kog pominjete, ja u to nisam upućen sa kime se kreće. Uzete su izjave od strane policije, čim su došli na lice mesta.

Vidim da se Čeda hvali time, čitam izjave u medijima, a sa moje strane bilo je samo refleksno sve. Može da sed piše šta god, ali činjenica je da sam ja hteo da se sklonim od cele situacije. Taj čovek je meni nebitan, došao sam da radim svoj posao i bio sam na poslovnom sastanku ili da se oni pomere ako će da pričaju.

E sad, stanje u kom je taj čovek bio je zastrašujuće. Ne znam da li ste upućeni, ali ko zna u kakvom je stanju tačno bio taj čovek. Nisam imao potrebu da raspravljam bilo šta sa njim, dobio sam stolicu u glavu i odmah pozvao policiju. On je otišao posle cele te situacije sa stolicama, rascepao mi je arkade. Drugi kolega ima čvorugu, nije ni učestvovao u tome, a Čeda se hvali kako je udarao čoveka u glavu - rekao je Žarko za medije.

Žarko kaže da ne bi ni zvao policiju, da nije znao unapred da će Čeda medijski sve da nastavi da raspreda.

- Bilo mi je bitno da se zna kako se sve odigralo. Advokati kolege su dali izjave, a policiju sam zvao baš zato što sam znao kakve će izjave davati u medijima. On me je gađao u glavu i odmah izašao u medije sa svojom pričom. Nisam javna ličnost, poznajem i ovakve i onakve ljude. Da dobijem stolicu u glavu, refleksno čovek krene u tim situacijama napred, ali kolege su sve videle. Da sam ja nekoga gađao stolicom u glavom to bih i rekao - rekao je Mladenović.

kurir / blic

