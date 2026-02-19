Slušaj vest

Narodni pevač Radoš Raša Pavlović i njegova ćerka Malena Pavlović pre pet godina dospeli su u žižu javnosti zbog žestokog sukoba na društvenim mrežama.

Naime, između njih je tada došlo do otvorenog prepucavanja na Fejsbuku, tokom kojeg su oboje iznosili porodične nesuglasice u javnost.

Svađa je kulminirala kada je pevač objavio da je razmišljao o raskidu ugovora o doživotnom izdržavanju.

Njih dvoje su se prepucavali a pevač je ćerki poručio da če ugovor biti poništen jer ga nije ispoštovala, rekavši da ga je posetila svega pet puta za tri godine.

Otac joj je u prepisci poručio da joj neće ostaviti ništa od imovine kriveći za taj ishod isključivo nju i njenu majku.

Uz to pevač joj je rekao da će ostaviti imovinu kome bude želeo.

- Poštovani prijatelji, svi koji ste prijatelji velikog umetnika Raše Pavlovića, molim vas da se sami obrišete. Hvala - napisala je njegova ćerka, a njen otac se uključio u konverzaciju.

- Šta si, blago tati, po profesiji? Želim ti srećan život. Da srećno živiš, a ja šta ću uraditi, to mi ti nećeš zabraniti. Sve ste ti i tvoja majka doprinele. Okej. Tako ste htele. Ovo ti nikada neću dati. Ugovor će biti poništen. Nisi ga ispoštovala, u poslednje tri godine bila si pet puta. Da li je to dovoljno, šta misliš?

- Okej. Vrati stolariju, njivu, takse. Izbacio si mamu s obrazloženjem da ne možeš sam s njom jer je bolesna i nema Hitne u Obrvi (selo nadomak Kraljeva).

Unuk izneo svoju verziju priče

Podsetimo, pevač, naime, ćerki poručio da raskida ugovor o doživotnom izdržavanju, pa je ona objavila status koji je šokirao pratioce i optužila ga da "uzima od usta svojoj unuci i ćerki"

Sve to izrevoltiralo je Nemanju Pavlovića, inače Rašinog unuka iz drugog braka, koji je poželeo da javno podeli svoju verziju priče.

- Meni Raša dođe deda, jer se moja baba Mirjana preudala za njega, a njihova ćerka Olgica, ili kako je sebe prekrstila Malena, tetka. On čovek je tamo najpošteniji, ništa nije kriv. Olgica i njena majka Mirjana, koju pominje u klevetama, su dve raspikuće i ološi. Uzeli su sve živo Raši, potrošili sav novac koji je on ikad zaradio, na kojekakve gluposti. Olgici je Raša pomagao da počne muzičku karijeru i tu mu je uzimala silne pare. Što se tiče njene majke koja je navodno izbačena iz kuće, oni su imali svoju kuću na Palili, tu su živele Mira i Olgica, i zbog njih su izgubili tu kuću na dugove i kamatu, jer su se one samo zajmile kod kamataša. Prodali su je na kraju da bi vratili dugove, a nakon dve godine opet su isto uradile i krenule da se zajme - vidno uznemiren je ispričao Nemanja te nastavio:ž

- Raša je doprinosio pare jedini, išao je da peva svuda po svetu i donosio novac što se kaže i džakovima, da bi njih dve gospođe živele kako požele. To što je rečeno da je on izbacio iz kuće ženu i ćerku nije tačno, već je 30 godina vraćao kamaete. Dođe sa turneje i donese gomilu para, ko sada recimo 30-ak hiljada evra i onda se samo pojave ljudi, zelenaši, koji krenu da uzimaju šta su one pozajmljivale u međuvremenu. Donese 30-40 hiljada evra i odmah 25 mora da vrati odmah jer su se one zajmile kod kamataša. Dok je on radio one su samo išle kod kamataša, jer ih je bilo briga, znale su da će Raša to da im otplati, a sad ga blati