Voditeljka Jelena Dimitrijević godinama je bila jedno od zaštitnih lica televizije "Hepi", ali i ime koje je često punilo medijske stupce – kako zbog profesionalnih angažmana, tako i zbog privatnog života.

Danas je ponovo u fokusu javnosti jer je prešla na "Hajp" televiziju i preuzela vođenje muzičkog formata "Hajpove zvezde", što je mnoge iznenadilo imajući u vidu njenu dugogodišnju povezanost sa produkcijskom kućom "Grand".

Medijska pažnja zbog privatnog života

Jelena Dimitrijević dospela je u žižu interesovanja javnosti, kada su se pojavile informacije da ju je suprug Dragan Aleksić navodno prevario sa Helenom Topalović, ćerkom pevača Milana Topalovića Topalka. Spekulacije su počele nakon što su Dušan i Helena uslikani zajedno na aerodromu, a ubrzo su usledile i javne izjave.

Helena Topalović tada je tvrdila da nije bila "ljubavnica", jer je brak između Jelene i Dušana, prema njenim rečima, već bio završen. U tom periodu Jelena se gotovo povukla iz javnosti i, kako su mediji prenosili, posvetila porodici i sinu.

- Mi se ne odnosimo, mi se zapravo ne podnosimo. Prema meni nema nikakve obaveze. Kad smo bili u braku, ispunjavao je, sad može da popunjava tamo gde treba - rekla je o bivšem suprugu Dimitrijevićeva svojevremeno.

Ćerka pevača Milan Topalović Topalko organizovala je intimno venčanje 2022. sa Draganom, a nakon toga je na društvenim mrežama podelila fotografije u venčanici koje su izazvale veliku pažnju javnosti. Ubrzo nakon udaje, Helena je objavila i da je u drugom stanju, a kasnije se ostvarila i u ulozi majke.

Od plesa sa Jelenom Karleušom do televizijske karijere

Pre nego što je postala prepoznatljivo TV lice, Jelena Dimitrijević bavila se plesom.

Godine 2011. nastupala je sa pevačicom Jelenom Karleušom, što je bio njen prvi veći javni angažman.

Nakon toga usledila je televizijska karijera, a najveću popularnost stekla je kao voditeljka rijalitija "Parovi" na "Hepi" televiziji.

U jednom trenutku je, posle šest godina rada, odlučila da napusti televiziju i oproba se u svetu mode, ali se ubrzo vratila malim ekranima.

Rad na "Grand" televiziji

Nakon odlaska sa "Hepi" televizije, Jelena je započela saradnju sa "Grand" televizijom, gde je godinama gradila karijeru.

Svoj angažman tada je opisivala emotivnim porukama na društvenim mrežama, te istakla zahvalnost i profesionalno ispunjenje.

- U životu je dovoljno biti pametan samo dva puta: kad birate zanimanje i bračnog druga. Ko oba puta promaši, mora biti pametan celog života. Oduvek sam znala gde, kada, kako, šta i koga želim. Nešto dođe brže ,nešto sporije i na kraju je sve kako treba . Srećna sam i zahvalna što sam deo "Grand" televizije - napisala je svojevremeno na Instagramu.

Upravo zato mnoge je iznenadila vest da je prešla na "Hajp" televiziju, gde počinje format "Hajpove zvezde", koji se u javnosti doživljava kao konkurentski projekat "Zvezdama Granda".

Ovaj potez je posebno zanimljiv jer je Jelena godinama bila deo medijske kuće čiji je najpoznatiji proizvod upravo muzičko takmičenje tog tipa.

Prelazak na televiziju koja razvija sličan format otvorio je pitanje profesionalne strategije i novih izazova u njenoj karijeri.

Na društvenim mrežama Jelena je najavila novi angažman fotografijom sa Sašom Mirkovićem, uz poruku da "nešto uzbudljivo stiže uskoro", a potom je potvrdila da preuzima vođenje "Hajpovih zvezda".

