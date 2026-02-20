Slušaj vest

Aneli Ahmić ogolila je dušu kod Drveta mudrosti i progovorila o skandalu koji je obeležio nedelju ljubavi koja traje u Eliti.

Učesnica rijalitija govorila je o sukobima sa bivšim partnerom Lukom Vujovićem i njegovom sadašnjom devojkom Anitom Stanojlović.

"Svi su poludeli"

- Divna nedelja ljubavi. Video si i sam, svi su načisto poludeli. Dobila sam zadatak da budem lisicama vezana sa Lukom, ali Anita nije dala. Imala je histerične napade, ucenjivala ga je. Odbio je zadatak Velikog šefa i izgubio pretpostavljam veliki novac. Ostala sam bez partnera za lisice što mi je negde i olakšalo sve. Nisam veza za nekoga ko me je ovde najstrašnije ispovređivao iako bih ja svakako ispunila zadatak - govorila je Aneli i dodala:

Anita Stanojlović Foto: Printscreen YouTube

"Pokazala je blud i nemoral"

- Ovo između Anite i Luke je teški karambol i haos. Smatram da su se osramotili i da je ovo velika sramota. Anita je bila pobednica u sedmoj sezoni. Bila je velika razlika između mene i nje, ja sam tada bila druga, trebala je to da opravda i pokaže. Ali, izgleda da je tada sve folirala i da je skrivala ludačko ponašanje. Mislim da je nestabilna osoba i da je ovde ušla da bi našla partnera jer napolju nije u stanju. Sama je rekla da nije ušla zbog novca. Njoj je na prvom mestu muškarac, pokazala je ovde blud i nemoral.

1/5 Vidi galeriju Luka Vujović Foto: Pink TV, ATA images, Printscreen YouTube

Udaren po džepu

Anita Stanojlović i Luka Vujović žestoko su sankcionisani zbog nepoštovanja pravila života u Beloj kući.

Kako se navodi u odluci, Luka Vujović je kažnjen oduzimanjem mesečnog honorara. Razlog za ovu drakonsku kaznu leži u njegovom odbijanju da učestvuje u zadatku "Sudbinske lisice".

Ljubomorce scene

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen Instagram

Luka je poklekao pod pritiskom i ucenama svoje devojke Anite, koja mu je napravila ljubomornu scenu i zabranila da učestvuje u zadatku sa Aneli Ahmić. Kako je samoinicijativno odbio zadatak Velikog šefa, automatski je snosio posledice.