Dok se po gradu prepričavaju cifre i nagađanja o zaradi Mirka Šijane i Bojane koji imaju tezgu na pijaci, bračni par je odlučio da pokaže kako zaista provodi slobodno vreme – daleko od gradske vreve, u pravom luksuzu. Ovog puta, Mirko i Bojana spakovali su kofere i otišli u spa centar, gde su sebi priuštili potpuni hedonizam.

Na društvenim mrežama osvanula je fotografija iz bazena koja je odmah izazvala lavinu reakcija – njih dvoje opušteni, nasmejani, okruženi modernim ambijentom. Skinuli su se i pozirali jedno pored drugog, pokazujući koliko uživaju u zajedničkim trenucima.

Fotografija iz vode, na kojoj su Mirko i Bojana vidno raspoloženi, jasno pokazuje da im ovakav beg iz svakodnevice i te kako prija.

Bojana Rodić i Mirko Šijan se opustili Foto: Printscreen

"Mirko i Bojana su jako vredni, ljudi ih na pijaci obožavaju"

Mirko Šijan je nakon venčanja sa Bojanom Rodić preuzeo deo porodičnog biznisa svoje supruge - tezge na pijaci. Nedavno su se pojavili navodi o tome kako vodi posao, ali i koliko zarađuje na dnevnom nivou.

- Mirko i Bojana su jako vredni. Ljudi ih na pijaci obožavaju, uvek su nasmejani i kulturni. Nisu prisutni svakodnevno, ali svaki drugi-treći dan obilaze tezge. On donese piliće, zna i da sredi to meso, opere sudove u kojima je bila roba... Ma, dečko za primer - rekla je žena koja svakodnevno pazari na pijaci.

Bojana Rodić Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

Međutim, koliko se dnevno može zaraditi na pijaci, otkrio je čovek koji radi blizu Mirkove tezge.

- Uh, kod njih na tezgi je stalno gužva, pa tu ume da bude popriličan pazar. Znam, kada sam pričao s Mirkom, rekao mi je da na tezgi sa pilićima pazar nikada ne bude ispod 300.000 dinara. Kad se to pomnoži, izađe poprilična suma, a oni imaju još jednu tezgu tamo sa mlečnim proizvodima - rekao je čovek.

