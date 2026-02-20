Slušaj vest

Dok se po gradu prepričavaju cifre i nagađanja o zaradi Mirka Šijane i Bojane koji imaju tezgu na pijaci, bračni par je odlučio da pokaže kako zaista provodi slobodno vreme – daleko od gradske vreve, u pravom luksuzu. Ovog puta, Mirko i Bojana spakovali su kofere i otišli u spa centar, gde su sebi priuštili potpuni hedonizam.

Na društvenim mrežama osvanula je fotografija iz bazena koja je odmah izazvala lavinu reakcija – njih dvoje opušteni, nasmejani, okruženi modernim ambijentom. Skinuli su se i pozirali jedno pored drugog, pokazujući koliko uživaju u zajedničkim trenucima.

Fotografija iz vode, na kojoj su Mirko i Bojana vidno raspoloženi, jasno pokazuje da im ovakav beg iz svakodnevice i te kako prija.

Bojana Rodić i Mirko Šijan se opustili
Bojana Rodić i Mirko Šijan se opustili Foto: Printscreen

"Mirko i Bojana su jako vredni, ljudi ih na pijaci obožavaju"

Mirko Šijan je nakon venčanja sa Bojanom Rodić preuzeo deo porodičnog biznisa svoje supruge - tezge na pijaci. Nedavno su se pojavili navodi o tome kako vodi posao, ali i koliko zarađuje na dnevnom nivou.

- Mirko i Bojana su jako vredni. Ljudi ih na pijaci obožavaju, uvek su nasmejani i kulturni. Nisu prisutni svakodnevno, ali svaki drugi-treći dan obilaze tezge. On donese piliće, zna i da sredi to meso, opere sudove u kojima je bila roba... Ma, dečko za primer - rekla je žena koja svakodnevno pazari na pijaci.

Bojana Rodić Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

Međutim, koliko se dnevno može zaraditi na pijaci, otkrio je čovek koji radi blizu Mirkove tezge.

- Uh, kod njih na tezgi je stalno gužva, pa tu ume da bude popriličan pazar. Znam, kada sam pričao s Mirkom, rekao mi je da na tezgi sa pilićima pazar nikada ne bude ispod 300.000 dinara. Kad se to pomnoži, izađe poprilična suma, a oni imaju još jednu tezgu tamo sa mlečnim proizvodima - rekao je čovek.

Ne propustiteStarsBOJANA RODIĆ I MIRKO ŠIJAN OTIŠLI NA TRENING PA NASTALA VRUĆA FOTKA! Ona izgleda kao milion dolara, obline samo pucaju, dok je on ovakav (FOTO)
Mirko Šijan Bojana Rodić
StarsPRE BOJANE MIRKO ŠIJAN JE NJU VOLEO: Svi kažu da Rodićka neopisivo liči na njegovu bivšu, a evo o kome je reč! (FOTO)
Screenshot 2025-01-29 154401.png
StarsMIRKO ŠIJAN OD BIZNISA DNEVNO ZARADI 300.000! Vodi unosan posao i vrlo je predan, kad se sve pomnoži ispada vrtoglava cifra: Ne znam šta je tu loše?
Mirko Šijan krstio sina
StarsMIRKO ŠIJAN STRASNO ŠČEPAO BOJANU, RAZMENJUJU NEŽNOSTI UZ ZALAZAK SUNCA! Evo kako uživaju na moru, isplivala vrela fotografija (FOTO)
Mirko Šijan Bojana Rodić

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS 585 14.02.2026. Izvor: Kurir TV