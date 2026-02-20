Slušaj vest

Vest da su se Milica Kemez i Bora Santana razišli nakon kraćeg braka i duže emotivne veze mnoge je šokirala, a ona je svojevremeno otkrila kako se oseća povodom ljubavnog brodoloma kroz koji prolazila, ali i šta je bio stvarni okidač za to.

- Ljubav ako je postojala ne može nikada da izbledi. Ja o bivšim partnerima nikad loše nisam govorila, mislim da su svi oni bili dobri ljudi. To su bili moji izbori. Žena treba da bude onakva kakvog parntera želi da ima u životu. Ja sam pogrešila u tome što sam previše radila na sebi da budem savršena žena dostvojan žena svake pohvale. Dobijala sam ih od svih osim od njega - otkrila je Milica i dodala:

- Žene se uvek trude da budu najbolja verzija sebe, da budu lepe, zgodne, da budu dobre kuvarice, da posluže, da budu prave žene jer kad odlučiš da prestaneš da izlaziš, da ne stavljaš provokativne slike, ti mu onda postaneš kao mama ili te uzmu zdravom za gotovo - poručila je Kemezova i dodala:

Nastavlja ispovest

- Onda ti od svih ostalih dobijaš neke komplimente kako si ti dobra žena... Njemu su uvek govorili: Je l' ti vidiš da si ubo premiju, vidiš li kakvu ženu imaš pored sebe?''. Videćemo sada da li će se boriti i kako. Okrenula sam leđa... Najteže je ženi da ode. Žena mnogo trpi. Govorim o ženama koje vole da su u vezi, njima je teško da promene i da grade opet nešto... Nije lako ženama da odu. Mi smo od Zadruge 3 zajedno, nekih 5, 6 godina zajedno, mi smo bili u vanbrašnoj zajednici, taj papir mi ništa ne znači. Meni se nekad grlo osuši pričajući, ali muškarci kao da ne čuju to. Onda na kraju dobijem: ''U pravu si''. Ali ja ne želim da budem u pravu u ovom slučaju. Jedna poruka muškarcima - kada nađete pravu ženu to vam, je bolje nego da ste Loto osvojili. Žena je ta koja muškarca gura napred i uvek će ga gurati... - rekla je Milica u ''Magazinu In'' i dodala:

- Traume nosim od vezivanja, od toga da li stvarno postoji taj jedan muškarac koji će ceniti ženu bez kalkulacija, manipulacija i proračuna...

