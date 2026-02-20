Slušaj vest

Jelena Karleuša se svojevremeno oglasila na svom profilu na Fejsbuku i otkrila zbog čega se završilo njeno prijateljstvo s Milicom Pavlović.

Ona je svoje obraćanje počela temom njenog nestanka sa Instagrama.

- Kao što i sami znate, a mnogi od vas i aktivno učestvuju u tome, čitav život sam meta napada rulje. Zbog moje lepote, mog uspeha, slave, stila, hrabrosti da kažem šta mislim, mog opšteg isticanja u moru proseka Balkana. Zbog toga sam ujedno i najveća zvezda na ovim prostorima već okruglo 30 godina. Ljudi me vole i vole da me mrze istom jačinom. Mnogima sam uzor i inspiracija kad je reč o borbi i snazi, mnogima sam problem jer vide šta nikada neće biti, imati - počela je Jelena pa nastavila:

- Ovih nedelja, čini mi se više nego ikada pre, ljudi pokazuju svoje pravo lice. Neki da je lepo, a neki da je veoma ružno. Padaju mnogima maske. Jelena Karleuša je postala sinonim za ženu koja stoji sama, hrabro, visoko uzdignute glave dok je napadaju bednici, luzeri, nebitni, neuspešni, ružni, glupi, iskompleksirani, ljudi sa margine… Udruženo. Ne shvatajući da čak i kada se Jeleni Karleuši obriše Instagram, oni će i dalje biti niko. Njihovi životi neće biti bolji, neće biti bolji ljudi, neće imati više para, neće biti lepši…. Sve će ostati isto. Sem što će Karleuša otvoriti novi Instagram i dalje biti Karleuša sa pet puta više pratilaca. Jer nečija lična sreća ne zavisi od tuđe nesreće i još manje od Instagrama Jelene Karleuše.

- E…. A sada o Milici Pavlović. Milici sam u karijeri mnogo pomogla. Iskreno, nesebično, lavovski. Onako kako retko ko kome danas pomaže. I privatno i poslovno, i javno i da se ne zna, mnoge sam zbog nje napadala, zbog nje se svađala… Jer sam ja takva. A onda su mi poslali skrinšot kako vrlo bliska i nerazdvojna sestra Milice Pavlović na svom Instagramu deli peticiju da se ugasi moj Instagram nalog. Pomislila sam da možda nisu bliske dok se nisam uverila u suprotno. Jer kako da vam kažem, mojoj sestri bih ja otkinula glavu da okači tako nešto, ne za Milicu, nego za bilo kog pevača jer mu time udara na hleb, na integritet, na posao, na pravo govora. To rade samo bednici. Milica svojoj sestri nije rekla da sramnu “peticiju” obriše. Naprotiv, snimala se uz Madoninu pesmu baš onaj dan kad sam ja Madonu pominjala, znate već kako. Slučajno se setila Madonine aktuelne pesme iz 2004.

Jelena je potom otkrila da li se čula s Milicom nakon što ju je otpratila sa Instagrama:

- Meni ni poruku nije poslala kad sam je otpratila sa Instagrama jer je znala u čemu je problem iako je nevešto pred novinarima kao loša glumica rekla da ne zna razlog. A onda je u sred linča koji preživljavam i u kom su oskrnavili grob moje majke, u kom mi danonoćno prete smrću okačila i ovo. Nemojte više da me pitate za Milicu Pavlović. Neka joj služi na čast. A ja… šta ću… kakva sam takva sam. Voleli me, mrzeli, moje trajanje pokazuje mnogo - napisala je tada Jelena.

