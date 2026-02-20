Slušaj vest

Na imanju rijalitija Elita došlo je do potpunog haosa tokom emisije „Gledanje snimaka“, kada su se Aneli Ahmić i Maja Marinković žestoko posvađale, a sukob je u jednom trenutku prerastao i u fizički obračun.

Naime, verbalni okršaj dve rijaliti zvezde eskalirao je munjevitom brzinom, nakon čega su se Aneli i Maja dohvatile, počele da se čupaju, rvu i udaraju, dok su ostali učesnici u panici pokušavali da ih razdvoje, a u jednom momentu su se čuli i krici Uroša Stanića.

Haos na mrežama

Produkcija rijalitija, koja ne dozvoljava prikazivanje fizičkog nasilja na televiziji, odmah je prekinula prenos i sporni deo isekla iz emisije, međutim, snimak incidenta se ubrzo pojavio na društvenim mrežama, gde je izazvao pravu buru komentara.

Na snimku se jasno vidi kako se njih dve vuku za kosu, obuhvataju i razmenjuju teške uvrede, dok tri učesnika i dva momka iz obezbeđenja, ali i sam voditelj Milan Milošević, pokušavaju da smire situaciju i spreče veći incident.

– Smirite se, stanite! – vikao je voditelj dok je zajedno sa ostalima pokušavao da ih razdvoji.

Pogledajte dodatni snimak: