ANELI TRAŽI POMOĆ NAKON TUČE SA MAJOM: Prsti su mi krvavi, lice mi je unakaženo
Aneli Ahmić i Maja Marinković, juče su imale okršaj, pa su se počastile šamarima i udarcima. Maji ne fali ništa, jer je i navikla na ovakve obračune, međutim, Ahmićevoj treba pomoć.
- Prsti su mi krvavi, sve mi se slilo, vidi ovo - pokazala je Aneli voditelju
Osim toga ona je, javno u kameru, tražila da izađe iz Bele kuće i ode kod lekara.
- Momentalno tražim, zovite odma sve što možete, znam šta je sada napolju, da se izvedem odavde. Lice mi je unakaženo, sve me ovde peče, ovde su mi duboke ogrebotine - govorila je Aneli.
Podsetimo, na imanju rijalitija Elita došlo je do potpunog haosa tokom emisije „Gledanje snimaka“, kada su se Aneli Ahmić i Maja Marinković žestoko posvađale, a sukob je u jednom trenutku prerastao i u fizički obračun.
Naime, verbalni okršaj dve rijaliti zvezde eskalirao je munjevitom brzinom, nakon čega su se Aneli i Maja dohvatile, počele da se čupaju, rvu i udaraju, dok su ostali učesnici u panici pokušavali da ih razdvoje, a u jednom momentu su se čuli i krici Uroša Stanića.
Haos na mrežama
Produkcija rijalitija, koja ne dozvoljava prikazivanje fizičkog nasilja na televiziji, odmah je prekinula prenos i sporni deo isekla iz emisije, međutim, snimak incidenta se ubrzo pojavio na društvenim mrežama, gde je izazvao pravu buru komentara.
Na snimku se jasno vidi kako se njih dve vuku za kosu, obuhvataju i razmenjuju teške uvrede, dok tri učesnika i dva momka iz obezbeđenja, ali i sam voditelj Milan Milošević, pokušavaju da smire situaciju i spreče veći incident.