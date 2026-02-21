Slušaj vest

Aneli Ahmić i Maja Marinković, juče su imale okršaj, pa su se počastile šamarima i udarcima. Maji ne fali ništa, jer je i navikla na ovakve obračune, međutim, Ahmićevoj treba pomoć.

- Prsti su mi krvavi, sve mi se slilo, vidi ovo - pokazala je Aneli voditelju

Osim toga ona je, javno u kameru, tražila da izađe iz Bele kuće i ode kod lekara.

- Momentalno tražim, zovite odma sve što možete, znam šta je sada napolju, da se izvedem odavde. Lice mi je unakaženo, sve me ovde peče, ovde su mi duboke ogrebotine - govorila je Aneli.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen Instagram

Podsetimo, na imanju rijalitija Elita došlo je do potpunog haosa tokom emisije „Gledanje snimaka“, kada su se Aneli Ahmić i Maja Marinković žestoko posvađale, a sukob je u jednom trenutku prerastao i u fizički obračun.

Naime, verbalni okršaj dve rijaliti zvezde eskalirao je munjevitom brzinom, nakon čega su se Aneli i Maja dohvatile, počele da se čupaju, rvu i udaraju, dok su ostali učesnici u panici pokušavali da ih razdvoje, a u jednom momentu su se čuli i krici Uroša Stanića.

1/8 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Peintscreen Instagram, Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

Haos na mrežama

Produkcija rijalitija, koja ne dozvoljava prikazivanje fizičkog nasilja na televiziji, odmah je prekinula prenos i sporni deo isekla iz emisije, međutim, snimak incidenta se ubrzo pojavio na društvenim mrežama, gde je izazvao pravu buru komentara.