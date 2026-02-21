OBRT KOJI NIKO NIJE OČEKIVAO! Asminov otac stao na Anelinu stranu nakon njene tuče s Majom Marinković: Uvek ću je podržavati kada je nepravda u pitanju
Otac akutlenog učesnika "Elite 9", Asmina Durdžića, Mustafa, često komentariše situacije u rijalitiju, pa se često i nalazi na meti osuda.
Nakon sukoba koji su imale Aneli Ahmić i Maja Marinkovića, koji je prerastao u fitički obračun, Mustafa se oglasio na svom Fejsbuk profili i obratio fanovima njegovog sina, te ih je zamolio da ga razumeju:
- Hvala svima koji podržavaju Asmina, i molim vas da se ne ljutite na mene ako sam ponekad na strani Aneli Ahmić. Aneli je majka moje unuke Nore, a ja iz ljubavi prema Nori ne mogu i ne želim da mrzim njenu mamu. Uvek ću je podržati kada je nepravda u pitanju, to je jednostavno istina mog srca - napisao je Mustafa.
Podsetimo, maja i Aneli su se potukle tokom emisije "Gledanja snimaka", kada su tri cimera i obezbeđenje pokušali da ih razdvoje. iako je voditelj Milan Milošević zvao Asmina da im pomogne, on je to odbio uz reči da ga ne zanima.
On nije hteo da se meša s obzirom na to da je i sa Aneli, a i odnedavno s Majom na ratnoj nozi, a njih dve poslednjih dana vode ozbiljne rasprave, a jedna od njih se pretvorila u tuču.
Kurir.rs/Pink.rs