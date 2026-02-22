Slušaj vest

Sita Ahmić, redovno se oglašava na društvenim mrežama, a sada je nakon tuče njene seste i Maje Marinković i kada je Aneli tražila pomoć, otkrila da je policija već bila u Šimanovcima.

Kako tvrdi, situacija je daleko ozbiljnija nego što se čini, te je zbog svega morala da kontaktira i nadležne organe.

- Jednom je došla policija u Šimanovce i tada je Aneli Ahmić na svoju ruku potpisala papir da joj Asmin nije radio ništa - ispričala je Sita i dodala da je njena sestra bila "totalno psihički nestabilna" i izmanipulisana od strane Asmina Durdžića.

1/5 Vidi galeriju Sita Ahmić Foto: Instagram

Sita zapretila hejterima

Sita je oštro zapretila svima koji je na društvenim mrežama optužuju da je nije briga za sestru i agoniju kroz koju prolazi.

– Da li mislite da se ja stvarno pravim idiot na sve ono što se dešava mojoj sestri? Zadnji put vam kažem, zaista sam ozbiljna, takve poruke i komentare ne želim više da vidim. Svako ko tako napiše znam kako ću reagovati - poručila je oštro Sita Ahmić.

Podsetimo, u "Eliti 9" je napetost eskalirala kada su se sukobile Aneli Ahmić i Maja Marinković. Njihova svađa, koja je počela verbalno, ubrzo je prerasla u fizički obračun.