Legendarni kralj fanka Dino Dvornik umro je u septembru 2008. godine, a njegova supruga Danijela Dvornik bila je do poslednjeg trenutka pored njega.

Danijela je govorila o životu sa Dinom, a onda se prisetila i najveće traume i momenta kada je supruga zatekla u krevetu.

"Nije nam život bio bajan"

Depresija, anksioznost i strahovi su samo neke od stvari sa kojima se pevač borio, a ona je otkrila kako je izgledao život sa njim.

- Ne postoji brak, da bude kao prvi dan kada ste ga sreli. Kad sam se udala imala sam 22 godine, ne mogu reči da nam je život bio bajan, svi imamo te procese u braku. Ja bih se sa mužem posvađala, on bi meni izgovorio svašta ako je bio nadrndan, to je kao bilo normalno i onda bih ja uveče trebalo sa njim da imam intimne odnose. On je začuđen, kao šta ti je sad? Ne možeš ti ujutru meni reći da sam glupača, a onda uveče sa mnom ležati i maziti se. Ja to moram isprocesuirati, zaboraviti. Moraš se iskupiti za to - govorila je Danijela u emisiji Um and boom.

"Pronašla sam Dina u krevetu"

Udovica Dina Dvornika otkrila je do sada nepoznate detalje o njegovoj smrti.

- Pronašla sam Dina u krevetu. Mi smo to veče zajedno zaspali. Dino je bio svestan da neće živeti dugo, uvek je to govorio. Ja to nisam nešto uzimala za ozbiljno. Međutim, njega je ta depresija... Taj posao stvara određene stresove i mentalne probleme uz sve to što ide i droga i alkohol, to sve ostavlja posledice, on je toga bio svestan. Kroz život me je pripremao na to. Ja nisam mogla prihvatiti, ja se sa tim stvarima nisam susretala. Nisam imala kapaciteta. Da sam bila veća podrška možda. Ja bih mu bila podrška nekoliko dana, a onda bi mi pukao film. Bila bih ljuta na njega. Htela sam 150 puta da ga ostavim. Ljudima koji žive sa takvim ljudima koji imaju depresiju, anksioznost, strahove, to je za normalnog čoveka jako teško. Kad je loše volje sve je crno. Trajalo je to zadnjih 5 godina - pričaja je Danijela i dodala:

"Bila sam u šoku, to je bilo najgore"

- Taj ceo dan je bio šok, nisam bila ni histerična. Bila sam prilično mirna, puno mi se stvari u tim minutama dogodilo u glavi. Trebalo je vremena da to sve shvatim. Najgori momenat mi je bio kad su oni njega skinuli i stavili u taj kapsil, da ga odvedu. Ja sam čoveka pitala zar niste mogli doneti nekakav sa jastucima. On mi kaže "Gospođo, mi kad uzmemo mrtve, oni izlučuju još nekakve tečnosti, to ne bi služilo svrsi". Ja sam bila užasnuta, stavljaju ga u limenu kutiju. Taj momenat kad osvestiš, još juče si bio nešto, a danas, kako si došao tako i odlaziš, bez ičega. Taj materijalni aspekat života mi se sve vreme vrtio po glavi. Toliko truda, muke znoja, da ti na kraju, sad si tu i to je to.

Promenila život iz korena

Udovica legendarnog Dina Dvornika danas konačno uživa u životu.

Svoj fizički izgled promenila je u potpunosti i sada izgleda bolje nego ikad. Preselila se iz Zagreba, renovirala kuću i rešila da gradsku vrevu zameni nestvarnom prirodom.

Transformacija

Danijela je odlučila da se ulepša i podmladi, te se podvrgla fejsliftingu, a rezultate nakon operacija podelila je objavila javno kako bi njeni pratioci mogli da vide njen novi izgled.

Kuća na Braču postala oaza mira

Pre nego što je preminuo, legendarni glumac Boris Dvornik i njegova supruga Diana ostavili su svoju kuću na ostrvu Braču sinovima, Dinu i Deanu. Dean je godinama kasnije odlučio da svoju polovinu pokloniti Dinu, ali je kuća nakon Dinove smrti postala Danijelina. Dean joj je prepisao svoju polovinu bez ikakve naknade.

Danijela je vilu renovirala i preuredila po svo ukusu, te danas uživa u nestvarnoj prirodi.