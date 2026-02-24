Slušaj vest

Dok reflektori miruju, bine su prazne, a mikrofoni utišani, estradne zvezde žive sasvim običnim životom. Ili bar onoliko običnim koliko to može biti kada vas prepoznaju na svakom ćošku. Naš paparaco je prethodnih dana zabeležio kako izgleda svakodnevica nekih od najpoznatijih imena domaće muzike kad nisu na sceni, u studiju ili na putu.

Hasan Dudić, koji decenijama važi za jednog od najopuštenijih pevača sa estrade, ni ovog puta nije izneverio svoj imidž. Kao i bezbroj puta do sada, Hasan je viđen u svom omiljenom kafiću dok je u društvu prijatelja ispijao kafu i razgovarao bez žurbe i pompe. Bez žurke oko sebe, Dudić pokazuje da mu je jednostavna rutina ono što mu najviše prija, a sedeo je s prijateljem u tržnom centru u kom često imamo prilike da ga sretnemo, u blizini svog doma.

Foto: Kurir

Sasvim drugačiju sliku nudi Snežana Babić Sneki. Uvek doterana, besprekorno stilizovana i sa stavom prave dive, Sneki je uslikana kako šeta Beogradom kao da ide pravo na snimanje spota, a ne u običnu gradsku šetnju. Elegantna, nasmejana i sigurna u koraku, pevačica je i u slobodnom izdanju pokazala zašto važi za jednu od najstilizovanijih dama domaće estrade. Čak i kad nema nastup, Sneki očigledno ne pravi pauzu od glamura. S ful sređenom frizurom i šminkom, na sebi je imala kaput s krznom, čizme do kolena i klasične farmerke.

Foto: Kurir

Momčilo Bajagić Bajaga, s druge strane, ostao je dosledan svom imidžu nenametljivog urbanog rokera, pa kad na ulici vidite čoveka u crnom i sa neobavezno zalizanom kosom, možete biti sigurni da je to on. Mi smo ga uslikali u sasvim svakodnevnoj situaciji - kako ulazi u menjačnicu da promeni novac. S obzirom na to da se menjačnica nalazi u suterenu zgrade, pevač je imao problem da se tako visok spusti stepenicama a ne udari u tendu koja čuva stepenice od kiše i vlage. Momčila smo uslikali u centru srpske prestonice, a iako živi na Novom Beogradu, izgleda da mu je ova menjačnica najsigurnija, pa je prevalio dug put da dođe od kuće do menjačnice kako bi zamenio novac ili možda platio račune.

1/3 Vidi galeriju Momčilo Bajagić Bajaga Foto: Kurir

Ove scene pokazuju ono što često zaboravljamo... Estrada, kad ne radi, funkcioniše kao i svi mi. Kafa s prijateljima, šetnja gradom, obavljanje svakodnevnih obaveza - razlika je samo u tome što je na njih čak i u tim trenucima usmerena pažnja javnosti.



