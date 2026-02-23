Slušaj vest

Starleta i bivša učesnica rijalitija "Parovi" Teodora Radojičić i bivša devojka Nenada Marinkovića Gastoza u decembru 2020. godine, u Austriji, osuđena je na četiri godine zatvora zbog trgovine četiri i po kilograma heroina.

Radojičićeva je uhapšena 2020. godine kada se preselila u Beč zbog momka koji je u to vreme bio u zatvoru, a u šverc heroina navodno se upustila "iz ljubavi prema dečku", o čemu je pričala svojevremeno.

- Dečko je bio u zatvoru dok smo se muvali. Srce mi se slomilo zbog njega jer je bio u zatvoru, on je bio izuzetak. U njemu sam se pronašla. Čudna je jako priča. Prvi put sam ga videla na sudu. Nije mi žao što sam bila u vezi sa njim, duše su nam se povezale. Međutim, ubrzo je počeo da me guši. Bila je ljubomora. Počeo je da preti da će se ubiti, i ja sam otišla kod njega u Beč. Meni su trojica partnera preminula, jedan nesrećnim slučajem, dvojcia su ubijena. I nisam želela da ga nosim na duši. Nisam mogla više da budem sa njim. Međutim, na kraju sam ipak otišal u Beč kako bih ga posećivala u zatvoru. Rekao mi je da mogu da dođu i mene da uhapse. Rekao mi da se sklonim iz stana. Ja sam toliko sluđena bila... Nije mi se javljao na telefon - počela je priču Teodora.

Upala u tešku depresiju

1/4 Vidi galeriju TEODORA RADOJIČIĆ ZAPROŠENA! Učesnik Elite želi da bivša robijašica bude ŽENA, a ona istetovirala JMBG na INTIMNOM DELU (FOTO) Foto: Petar Aleksić

- Bila sam u zatvoru tri godine, od 2020. do 2023. godine. To za šta sam ja optužena i za šta sam osuđena, i za šta sam ja kaznu odslužila, ja takve stvari neke nisam uradila - priča ona i dodaje:

- Bila sam jako loše psihički, ali sam to krila od svih. Mislim da ni ja nisam bila svesna koliko sam loše, dok nisam dobila anoreksiju. Tada sam ošišala kosu. Nije me neki muškarac ošišao, kao što se tada pisalo po novinama. To sam sama uradila. Jako mi je bilo loše, povukla sam se u sebe i nisam se kretala. Upala sam u tešku depresiju i insomija je bila prisutna, to sve ide vezano. Nisam bila svesna šta se dešava. Kada su me vodili u stanicu pitala sam ih da li mogu da uzmem garderobu jer sam samo imala helanke, ispod nisam imala donji veš, međutim oni nisu hteli ništa da ponesu. U zatvoru sam varala dečka - priznala je ona.

Napustila Elitu zbog zdravstvenih problema

1/5 Vidi galeriju Nekadašnji rijaliti par, Nikola Bukilić i Teodora Balzak, su prema nezvaničnim informacijama raskinuli veridbu Foto: Printskrin/Instagram

- Iskreno, baš sam loše. Više stvari je odjednom. Početak je bila ta štitna žlezda, onda su otkrili da mi srce nije ok, da imam tahikardiju, a onda su provalili da mi nije u redu nadbubrežna žlezda i sutra imam razna ispitivanja. Ujutru idem u bolnicu da radim neki specijalni test. Moram da idem i na ultrazvuk stomaka, kortizol mi nije dobar i krvna slika mi je loša. Ne mogu da verujem šta me je sve snašlo. Ja sam iza sebe imala četiri stresne godine. Bio je doktor kod mene pre dva sata i rekao mi je da je baš loša situacija i da bubrezi bukvalno mogu sutra da mi otkažu. Meni je počela i kosa da opada, glava i noge mi otiču i mnoge druge stvari i eto, ne znam šta da kažem - rekla je Teodora nedavno za "Informer".

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: