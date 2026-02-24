Slušaj vest

Radiša Trajković Đani drugi dan zaredom stigao je na snimanje "Pinkovih zvezda", kao zamena za Zoricu Brunclik koja, sudeći prema pričama i izjavama kolega, ima zdravstvenih problema.

Đani je došao raspoložen, a u rukama je nosio i poklon i to za Jelenu Karleušu.

U pitanju je džin, i to onaj koji je inspirisan nasleđem princa Alberta I od Monaka, često nazivanog "Princ istraživač".

Džin koji je Đani doneo Jeleni "odaje počast intelektualnoj radoznalosti i trajnom duhu avanture ovog dobročinnog i erudiranog vođe".

Na zvaničnom sajtu, boca ovog džina od 500 mililitara košta 62 evra.

Podsetimo, Jelena je prvog dana snimanja stala u odbranu Dragomira Despića Desingerice nakon što su mu na scenu doneli živo jagnje.

Njih dvoje su se sreli ispred studija u Šimanovcima. Oni su se srdačno pozdravili, a onda ju je on upitao šta bi ona uradila da su kao i njemu doneli jagnje na nastup.

- Istog momenta bih ga uzela i odnela kući - rekla je Jelena i nastavila:

- Moram da stanem u odbranu našeg druga, pa da kažem da svi ti koji se licemerno zgražavaju, tu životinju bi odneli i pojeli. Ne jedite meso, ja sam za to. Svakako sam protiv toga da se životinje zlostavljaju, ali ti si doveden u neprijatnu situaciju - obratila se Jelena Desingerici.

