ĐANI DONEO KARLEUŠI POKLON OD 62 EVRA! Pevač nije došao praznih ruku na snimanje Pinkovih zvezda
Radiša Trajković Đani drugi dan zaredom stigao je na snimanje "Pinkovih zvezda", kao zamena za Zoricu Brunclik koja, sudeći prema pričama i izjavama kolega, ima zdravstvenih problema.
Đani je došao raspoložen, a u rukama je nosio i poklon i to za Jelenu Karleušu.
U pitanju je džin, i to onaj koji je inspirisan nasleđem princa Alberta I od Monaka, često nazivanog "Princ istraživač".
Džin koji je Đani doneo Jeleni "odaje počast intelektualnoj radoznalosti i trajnom duhu avanture ovog dobročinnog i erudiranog vođe".
Na zvaničnom sajtu, boca ovog džina od 500 mililitara košta 62 evra.
Podsetimo, Jelena je prvog dana snimanja stala u odbranu Dragomira Despića Desingerice nakon što su mu na scenu doneli živo jagnje.
Njih dvoje su se sreli ispred studija u Šimanovcima. Oni su se srdačno pozdravili, a onda ju je on upitao šta bi ona uradila da su kao i njemu doneli jagnje na nastup.
- Istog momenta bih ga uzela i odnela kući - rekla je Jelena i nastavila:
- Moram da stanem u odbranu našeg druga, pa da kažem da svi ti koji se licemerno zgražavaju, tu životinju bi odneli i pojeli. Ne jedite meso, ja sam za to. Svakako sam protiv toga da se životinje zlostavljaju, ali ti si doveden u neprijatnu situaciju - obratila se Jelena Desingerici.
Kurir.rs/Telegraf.rs