Jelena Karleuša je stigla na snimanje Pinkovih zvezda i komentarisala dešavanja sa Bakom Prasetom i skandal na nastupu Dragomira Despića Desingerice.

- Treba da se čujem sa Bakom Prasetom. Ja njega stvarno gotivim, nadam se da je sve ok i da je rešio sve to - rekla je ona pa je otkrila da li ima rektiranja na estradi.

- Ja sam čula da ima. To rade verovatno ljudima koji imaju finansijske kockarske probleme narkomanske veze sa kriminalnim miljeom. Niko ne reketira ljude, poštene, normalno. Ne mislim konkretno na Baku, teška priča, ozbiljna priča. Mislim da neko ko se suočava sa reketiranjem zahteva baš ozbiljnu policiju koja se obračunava sa njima.

Jelena je potom prokomentarisala da li je tokom karijere imala neku takvu situaciju.

- Mene? Ja mislim da bi to završilo na pokušaju, a onda bih ja njih reketirala... (smeh) jer sam neko ko bi to stručno uradio - našalila se ona, a onda je prokomentarisala i skandal u kojem se našao reper Dragomir Despić Desingerica nakon što su mu na nastupu u Vranju doneli živo jagnje, zbog čega su protiv njega podnete tri krivične prijave.

- Trebao je bolje da odreaguje, da apeluje i zaustavi svoj nastup da se životinja skloni na sigurno. To nije mesto za mladu jagnje, protiv sam maltretiuranja i zlostavljanja i da se životinje kolju i jedu. Trebalo je bolje da reaguje a i ovo će mu biti za nauk, a i svim vlasnicima lokala da se takve stvari ne ponove, jer je životinja verovatno bila jako jako uplašena. Srceparajuće je to gledati. Sa druge strane apelujem na sve licemre i dušebrižnike koji se zgražavaju nad tom scenom, a žderu meso da razmisle - zaključila je Karleuša.