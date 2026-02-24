Slušaj vest

Marija Šerifović je u decembru 2023. godine, uz pomoć surogat majke, dobila sina Maria, a mnogo toga o celom procesu do nedavno nije pričala.

Međutim, nedavno je podelila jedan deo svoje priče kako je došla do toga da postane majka, a priznanjem je iznenadila mnoge.

Nisam želela da propustim nijednu kontrolu

Marija je na početku ispričala da joj je bilo teško, ali i kada je shvatila da će sve biti dobro.

- Sam početak je bio težak na način prihvatanja šta ne može da se desi. A onda kada sam prihvatila da je to jedini, najispravniji i najzdraviji put, sve je išlo za poželeti. To je jedan put o kom ni sa kim nisam razgovarala i jednom ću ga stvarno ispričati, makar uzela kameru i snimala samu sebe - počela je Marija, a potom odlučila da ispriča neverovatnu priču:

- Pitaju me ljudi da li želim još jedno dete i iz ovih cipela mi sada to ne pada na pamet. Ali zbog puta, da, opet bih. Znala sam da u ponedeljak i utorak snimam "Zvezde Granda", u sredu da otputujem u Ameriku da bih u četvrtak bila na pregledu, u petak krenula nazad, sletela u subotu i otišla na koncert. Nisam želela da propustim nijednu kontrolu, a za tih devet meseci svi znamo koliko ih ima. U Americi je to daleko delikatnije, tako da sam znala na 36 sati da odem, da budem na svakom ultrazvuku, svakom pregledu.

Verica operisala karcinom, ja imam koronu

Ona je potom ispričala šta se dešavalo kada je u celu proceduru krenula i kada je trebala da ide na zahvat vađenja jajnih ćelija.

- U februaru mesecu odlazim u Ameriku sa mamom, koja je pre toga imala neku svoju mikro operaciju karcinoma dojke. Ona je u oporavku, ali ide sa mnom. Stižem u Los Anđeles, kreće stimulacija, stigao paket ovoliki, šta da radim sa tolikim lekovima. Ja sam sve to pročitala, sa lekarima, dali su mi instrukcije. Nije mi bilo dozvoljeno 15 sekundi da promašim tada da dajem sebi terapiju. Budila sam se u 2, u 5 ujutru, moj doktor, koji je vodio trudnoću mog sina je mađioničar. To je čovek koji je porađao od kraljevske porodice u Velikoj Britaniji pa nadalje - priča Marija i nastavlja:

- Sve je to spremno, ja treba da krenem sa injekcijama. Budim se u pet ujutru, ja spavam u sobi, Verica u dnevnom boravku. Trese me neka zima, ja izmerim temperaturu, 39.9. Kažem: "Bože, šta radiš ovo? Šta sad radiš, šta si sad smislio?". Odem da uradim test, imam koronu. Moja Verica ne veruje u koronu, ona je išla po Americi i vikala da me je ubila promaja. Ali to nije moj strah najveći (što imam koronu), moj strah je najveći ona. Zato što je ona gotova, ako dobije koronu, obustavljamo odmah sve, možemo samo da idemo da kupimo parcelu. Ja sam jela šta sam stigla, vitamina pila, gutala, radila sam testove na dva sata. To je, hipotetički, ponedeljak, a sledećeg ponedeljka ja moram da idem na zahvat.

Šerifovićeva je potom ispričala do detalja šta se dalje dešavalo, a ni slutila nije šta će je snaći.

- Počinje meni da bledi test, doktor mi kaže da počnem, ja sam samo rekla: "Bože, pomozi, ubiću se ako budem ovo morala ponovo da radim". Počela sam sa terapijom, budim se sutra ujutru, Verica ima koronu. Ja joj kažem: "Majko, izdrži kako znaš", a pritom žena prošla golgotu, svoj haos. I u svemu tome, u toj muci, ja se nikada više nisam smejala i bila pozitivnija, vedrija. Sutradan zovem kumu iz Kragujevca koja treba da sleti da bude sa mnom i ona mi kaže da ima koronu. Ja ne znam šta je to, hoću da se ubijem (smeh). Kuma je stigla, nas tri sedimo u stanu sa tri korone. I sad mene muči da li će mi korona proći do tog prvog ultrazvuka, jer neće da me puste, radiće mi test. U nedelju odlazim u prodavnicu, kupujem sve testove, 15 testova. Guram, brišem, svašta. Gledam, nema, pa palim lampu, da vidim da li je sigurno. Ja sam stimulaciju obavila uz koronu - kaže Marija.

Nisam sebe prepoznala kad se rodio Mario

Na kraju je otkrila i šta se dešavalo potom, kao i kakvu je strašnu priču čula pred sam zahvat.

- Sve je prošlo kako treba i dobili smo apsolutno zdravih 21 jajnu ćeliju. Ovo nisam ispričala nikome. Suština je bila ta da je sve bilo u pozitivnoj energiji, jer ako vam glava nije bila na mestu, ništa od toga. On kad se rodio, ja imam snimak. Možda i ne prepoznajem sebe, neke sile mi drže noge, ruke. On lep, prelep, kao da su ga prvo okupali, pa mi ga dali. Zalizan, viri neko zeleno oko. Nakon drugog minuta počeo je da se smeje i do danas nije prestao - ispričala je Marija i dodala:

- Kada sam ja otišla na svoj zahvat sa jajnim ćelijama, ispred mene je bila neka žena i sad je druga žena na šalteru pita koji joj je ovo put, ona izgovara da je trinaesti. Pita je koliko je doktor uspeo da izvadi jajnih ćelija, ona kaže jednu. Kad sam se ja probudila, doktor me je potapkao po kolenu, rekao mi je: "Čestitam, Marija, imamo 21 jajnu ćeliju", a u mojoj glavi: "Šta 21, šta da radim sa dvadesetoro dece (smeh)". Procedura nakon toga je oplodnja, pa se čeka peti dan da se vidi koliko je njih uspelo.

Prvo zaštita prava

Marija je bedavno ovom prilikom otkrila i ko je prva osoba sa kojom je razgovarala pre nego što je uopšte započela proceduru.

- Ništa nisam preko interneta, tamo poznajem dovoljno ljudi. Prvi razgovor sam obavila sa advokatom. Nisam želela da biram, da idem bilo gde i vodim kakve razgovore, dok nisam znala da se na svakom nivou čuvaju moja prava i prava mog deteta. Iza toga ide lekar, pa agencija, druga agencija, pa onda lekar koji vrši IVF, on vodi trudnoću do trećeg meseca, pa onda lekar koji vodi do porođaja. Previše komponenti, ali sve se poklopilo - ispričala je pevačica u "Telcastu".

