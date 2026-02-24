Slušaj vest

Pevačica Maja Nikolić nije prošla konkurs za PZE 2026 gde se prijavila sa čak dve pesme. Ona se sada oglasila tokom prve polufinalne večeri takmičenja.

Maja se na PZE prijavljuje godinama, a nije krila razočarenje što ove godine nije prošla konkurs. Sada je na Instagramu podelila citat jednog korisnika društvene mreže X sa natpisom: "Realno, Maja Nikolić, treba otvoriti večeras PZE sa hitskim hitom Žali srce moje".

"Očekivala sam prolazak"

Podsetimo, Maja se oglasila nakon što je objavljen spisak za PZE 2026 na kojem se ona nije našla.

- Čestitam svima koji su prošli. Sigurna sam da će moja pesma biti mega hit i čućete je uskoro u emisijama, pa procenite sami. Očekivala sam prolazak jer radim sa najboljim timom autora i aranžera. Volim vas i hvala svima na podršci - poručila je Maja.

