Folk pevačica Nadica Ademov navodno je pazarila luksuznu nekretninu u elitnom naselju Beograd na vodi.

Pevačica, koju publika pamti i po skandalu s dočeka Nove godine, kada nije nastupila pred okupljenom publikom, sada je započela novo životno poglavlje - u stanu od čak 185 kvadrata.

- Nadici se taj stan iznenada ponudio, u pitanju je potpuno nova nekretnina koja ju je dočekala full opremljena. Trebalo je samo neke sitnice srediti, ali je mahom sve bilo po njenom ukusu. Prethodni vlasnik je stan kupio i opremio, pa ga je tako novog i sređenog i prodao, bez da je naravno bilo ko prethodno živeo ili boravio u njemu. U pitanju je površina od čak 185 kvadrata - tvrdi izvor.

Prema rečima sagovornika, reč je o investiciji koja daleko prevazilazi prosečne cene na tržištu.

- Kvadratura je ogromna, pa ne znam baš tačnu cenu koju su dogovorili, jer ne može se po istoj ceni kvadrata prodati stan od 45 i stan od 185 kvadrata. Koliko znam, kvadrat je platila oko 4.500 evra, što znači da za stan nije dala ispod 830.000 evra. Ovo je baš velika nekretnina koju retko ko može da priušti, a nije svima ni potreban toliki prostor. Međutim, Nadica sa porodicom sada ima komfor za kojim je dugo tragala - rekao je izvor.