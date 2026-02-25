Slušaj vest

Pevačica Maja Nikolić, koja iz godine u godinu ističe želju da se veliko muzičko takmičenje Pesma Evrovizije vrati u Srbiju, ove godine nije uspela da se plasira na domaći izbor Pesma za Evroviziju.

Prošle godine je učestvovala sa numerom "Žali srce moje" koju je na velikoj bini RTS-a izvela s polomljenom nogom, a sada je rešila da za Mondo otkrije i zašto nije pratila PZE 2026.

"Nisam pratila jer nema poznatih izvođača", rekla je Maja i nastavila:

Maja Nikolić Foto: Kurir

"Onda mi nije interesantno. Jedino mi je milo što je Saška Yanx prošla u finale, jer sam čula jutros na radiju. Ona mi je pisala pesmu "Dođi" i odlična je pevačica i producent".

Što se tiče siprvog polufinala, jedno od iznenađenja bilo je svakako pojavljivanje Daniela Kajmakoskog, koji je zapravo svoj nastup koji je emitovan tokom večeri snimio ranije, a evo šta Maja kaže o njemu nakon drame s otmičarima koju je prošao.

1/4 Vidi galeriju Daniel Kajmakoski Foto: Printscreen

"Daniel je super lik i jako mi je drago što se oporavio posle svega što mu se desilo. Žalim mu uspeh. Želim i Saški uspeh, a ostale izvođače ne poznajem, nikad nisam čula za njih i stvarno ne znam šta bih komentarisala".

Kada je reč o drami koja se odigrala pred početak izbora, problemima s kranom, Maja je rekla:

"Takve stvari se dešavaju i jeste neprijatno, ali se dešava. Meni je jako drago da niko nije povređen i to je najbitnije".