Jelena Karleuša je stigla na snimanje Pinkovih zvezda, pa dala oštar sud o učesnicima PZE i pomenula novi direktorku RTS.

Do Šimanovaca ju je dovezao najbliži saradnik, a Jelena je za snimanje izabrala usku roze haljinu sa posebnim detaljem koji je nosila oko ruku.

Jelena Karleuša Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Na prvo pitanje o prvoj polufinalnoj večeri PZE, Karleuša je bila oštra.

- Kao satanistički obredi, ali jeftini satanistički obredi neke bolesne sekte. Bukvalno, s*anje neviđeno.

Pomenula je i novu direktorku RTS Manju Grčić.

- Gde da se prijavim? Ja treba direktno da budem izabrana i da prestavljam Srbiju kao najveća zvezda, a ne da se takmičim sa onim indijancima netalentovanim.

- Evo sledeće godine. Pa kako neću, evo čujem da imamo novu direktorku RTS, čujem da je super lik koju poznajem, tako da, eto nama sreće sledeće godine.

kurir.rs/telegraf

