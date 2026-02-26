Slušaj vest

U domu Nikola Rokvić danas vlada posebna atmosfera, jer porodica ima veliki razlog za slavlje.

Njegov naslednik Simeon proslavlja sedmi rođendan, a ponosni tata tim povodom oglasio se na društvenim mrežama i raznežio pratioce.

Foto: Printscreen/Instagram

Nikola je podelio niz dirljivih fotografija na kojima se vidi kako je Simeon od bebe izrastao u pravog dečaka. Među objavljenim uspomenama našli su se njihovi najlepši zajednički trenuci, od prvih dana po rođenju do današnjih dana ispunjenih osmesima, zagrljajima i očinskom ljubavlju.

Uz emotivne kadrove, pevač je u opisu fotografija uputio sinu snažnu i nežnu poruku, kojom je pokazao koliko je ponosan na njega i koliko mu znači svaki trenutak proveden zajedno.

- Danas tatin šin šoko puni 7 godina.

Ipak jedan od najdirljivijih trenutaka koji se našao među slikama je snimak Marinka Rokvića koji je unuka učio pevanju još dok je mališan bio u pelenama. Unuk je pratio dedu dok peva tonove i dobro mu je išlo u pratnji.

Foto: Printscreen/Instagram

- Pa ti ćeš biti dedin pevač. pevaš najbolje i od dede i od tate - čuje se kako mu s eobraća Marinko.

Objava Nikole Rokvića razneila je sve a čestitke su pristizale sa svih strana.

"U jednom trenutku smo rekli da ćemo se razići"

Podsetimo, Rokvić je otkrio da im je daljina teško pala.

- Pet godina smo živeli na relaciji Srbija - Amerika. Trpeo je moj posao ovde, njen tamo, pa su se dešavale i svađe. U jednom trenutku smo rekli da ćemo se razići. Bilo mi je teško, mnogo smo se mučili. Tada mi se opet javio taj osećaj lepote - rekao je Nikola i dodao:

- Posle sam shvatio da je to blagodat. Unutrašnji glas mi je rekao da nastavim da čitam Novi zavet. Otvorio sam jevanđelje po Luki, rođenje Svetog Jovana Krstitelja u Beogradu. Našao sam je na Centralnom groblju. Tamo odlazim i tu je i riza Svete Petke. Dva petka sam išao da pevam s ljudima u crkvi. Molio sam se ispred rize Svete Petke i Svetog Jovana da Bog spoji mene i Bojanu da nemamo više tu razdaljinu.