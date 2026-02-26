Slušaj vest

Pevač Haris Džinović pojavio se danas u javnosti i progovorio o ćerkinom preseljenju iz Srbije u Španiju. Dotakao se i mlađe koleginice Nataše Alimpić koja neretko daje izjave o njemu i njihovom odnosu.

- Dobro je kod mene, normalno. Prošla godina je bila uspešna, ova onako, nije baš najbolje, ali dobro. Ipak je takvo stanje ovde, u regionu, u svetu... Ćerka mi se odselila u Španiju, kako sam to podneo? Pa, kao i svi roditelji koji imaju ćerke od 22, 23 godine, ćerke odlaze, udaju se, studiraju, to je sasvim normalno. Zeta ne znam... (smeh) Nemojte me pitati o porodičnim stvarima, neću vam davati nikakve informacije - rekao je odsečno Haris.

1/5 Vidi galeriju Muzičar uživa u letu Foto: Filip Petrović, Kurir, Marko Karović

- Niko me ne podržava u karijeri. Ja sam pišem, komponujem, aranžiram, niko me ne podržava. Imam podršku porodice, prijatelja, ali na koji način me podržavaju, to niko ne zna? Meni je podrška kad vidim da je publika raspoložena na koncertu. Kolege se međusobno podržavaju, ali ja razmišljam malo dalje, drugačije. Od reči se ne živi. Ima sujete na estradi, verovatno, kao i u svim drugim branšama. Ima tu priča, pričica. Ne obazirem se ja na ljubomoru drugih - naveo je folker.

Otkrio je da li se čuo sa Zdravkom Čolićem nakon što je na njegovu kuću bačena bomba:

- Ne, nismo se čuli, mi se, inače, retko kad čujemo. Ne čačkam po tome, ima raznih spekulacija o tom slučaju. Nemam nijednu informaciju, to su stvari koje su poprilično teške i teško se podnose u životu. Time se ne bavim. Nikad nisam bio u takvoj situaciji, meni nikad niko nije bacio bombu u baštu.

Spomenuo je i koleginicu Natašu Alimpić, koja je pričala da se viđala sa njim.

- Tu sam devojku, Natašu, jednom video. U šta je ona ufurana ja stvarno ne znam. Kaže da smo se viđali dva meseca? Koliko sam se sa vama novinarima viđao, toliko sam i sa njom - istakao je, pa otkrio da nema novu izabranicu.

Haris o Popoviću: "Bio je najbolji u svom poslu"

1/6 Vidi galeriju Haris Džinović Foto: Kurir, Kurir Televizija, Saša Leteći

O godišnjicu smrti Saše Popovića rekao je:

- Žao mi je što je rano preminuo. Trebao je još da živi, da stvara, da radi. Bio je najbolji u svom poslu. Otišao je, a nije trebao da ode. Bio je u zrelim godinama. Teško je - istakao je on.

kurir.rs/blic

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: