Pevačica Nikolina Kovač porodila se danas, 26. februara, i na svet donela treće dete, dečaka kog je dobila iz ljubavi sa kolegom Sašom Kaporom.

Radosna vest brzo se proširila estradom, a poznatom paru javno se obratila Milica Todorović, koja je nedavno takođe postala majka.

- Čestitam roditelji - napisala je Milica Todorović koja je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj piše "It's a boy" (dečak je).

Uz to je dodala i emodžije anđela i crvena srca.

Jedna od retkih pevačica sa estrade koja se porodila u državnoj bolnici

Malo pre porođaja, Nikolina Kovač je objasnila zbog čega je odlučila da se porodi u državnoj bolnici i porodilištu, a ne u privatnom.

- Ja imam drugačije mišljenje, zbog situacija koje smo imali sa Nikolajem, imam totalno poverenje u državnu kliniku, u kojoj ću se poroditi, i u svog doktora koji me porađao sa Nikoletom - naglasila je Nikolina.

- Osećam se sigurno kada odem kod njega na pregled i on mi vodi trudnoću, nešto je rekao da ide na odmor, ja sam mu rekla da ne ide, jer zaista je veliki stručnjak. Ako nešto krene po neplanu, u državnoj klinici, mogu svi da uskoče, što nije slučaj sa privatnim. To je moje mišljenje - rekla je nedavno pevačica.

Oglasio se oženjeni partner Milice Todorović

Milica Todorović na sve načine se trudi da balansira između javnog života i privatnosti, trudeći se da svoj emotivni svet sačuva daleko od reflektora. Iako je pevačica nedavno dobila prvo dete, identitet njenog partnera do sada je ostao pažljivo skrivan od očiju javnosti.

Međutim, čini se da je on nedavno odlučio da se, makar simbolično, oglasi.

Na svom telefonu podelio je status koji su mnogi protumačili kao poruku upućenu svima koji poslednjih dana komentarišu njihov odnos i spekulišu o detaljima iz privatnog života pevačice. Reč je o citatu simbolične sadržine:

„Miševi često zbore o lavu.

Miševi tuđe živote žive.

Al’ su bez daha od svog straha.

Lava ne vole, al’ mu se dive.“

