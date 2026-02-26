Slušaj vest

Pevačica Nikolina Kovač danas se porodila i na svet donela dečaka. Ona se sada oglasila i otkrila kako se osećaju ona i beba.

Nikolina se najpre zahvalila na lepim željama koje joj čitavog dana stižu od prijatelja i kolega.

- Hvala svima na predivnim čestitkama! Napisala sam iz srca malu zahvalnost na svom storiju. Osećam se fenomenalno, dobro sam i sve je prošlo u najboljem redu. Beba i ja smo odlično - rekla je ona, prenosi Hype.

Nikolina Kovač Foto: Damir Dervišagić, Printscreen

Jedna od retkih pevačica sa estrade koja se porodila u državnoj bolnici

Malo pre porođaja, Nikolina Kovač je objasnila zbog čega je odlučila da se porodi u državnoj bolnici i porodilištu, a ne u privatnom.

- Ja imam drugačije mišljenje, zbog situacija koje smo imali sa Nikolajem, imam totalno poverenje u državnu kliniku, u kojoj ću se poroditi, i u svog doktora koji me porađao sa Nikoletom - naglasila je Nikolina.

-Hvala celokupnom osoblju koji su mi pružili apsolutnu podršku i jedno veliko hvala ženi koja je svaki put tu za mene, u svakom momentu, u svakom trenutku… Hvala svima vama koji ste se iskreno obradovali našoj sreći, našoj istinskoj radosti. Neka ljubav caruje, neka se duša duši raduje.

Nikolina Kovač Foto: Kurir TV, Printscreen/Grand, Printscreen/Pink

