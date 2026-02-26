NIKOLINA KOVAČ SE OGLASILA IZ PORODILIŠTA! Evo kako se ona i sin osećaju: "Sunce je obasjalo naš dom"
Pevačica Nikolina Kovač danas se porodila i na svet donela dečaka. Ona se sada oglasila i otkrila kako se osećaju ona i beba.
Nikolina se najpre zahvalila na lepim željama koje joj čitavog dana stižu od prijatelja i kolega.
- Hvala svima na predivnim čestitkama! Napisala sam iz srca malu zahvalnost na svom storiju. Osećam se fenomenalno, dobro sam i sve je prošlo u najboljem redu. Beba i ja smo odlično - rekla je ona, prenosi Hype.
Jedna od retkih pevačica sa estrade koja se porodila u državnoj bolnici
Malo pre porođaja, Nikolina Kovač je objasnila zbog čega je odlučila da se porodi u državnoj bolnici i porodilištu, a ne u privatnom.
- Ja imam drugačije mišljenje, zbog situacija koje smo imali sa Nikolajem, imam totalno poverenje u državnu kliniku, u kojoj ću se poroditi, i u svog doktora koji me porađao sa Nikoletom - naglasila je Nikolina.
-Hvala celokupnom osoblju koji su mi pružili apsolutnu podršku i jedno veliko hvala ženi koja je svaki put tu za mene, u svakom momentu, u svakom trenutku… Hvala svima vama koji ste se iskreno obradovali našoj sreći, našoj istinskoj radosti. Neka ljubav caruje, neka se duša duši raduje.
