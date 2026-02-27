Slušaj vest

Zorana Jovanović Zoranah, udala se za svog partnera fudbalera Eloja Ruma, sa kojim trenutno živi u Americi.

Venčanje je održano u strogoj tajnosti uz najuži krug ljudi, a sada se Zorana pohvalila i novim stanom gde će živeti sa suprugom.

Snimila je kako ona i njen sadašnji suprug uživaju u stanu koji su nedavno kupili.

Snimak je pun emotivnih trenutaka - par se romantično grli i ljubi u lepo sređenom domu, dok se raduju zbog novog poglavlja, što je izazvalo brojne pozitivne komentare njihovih fanova.

- U našem prvom zajedničkom domu, poglavlje 1 gotovo - napisala je Zorannah tada.

Foto: Printscrean

Udala se u sakou i čizmama

Poznata blogerka Zorana Jovanović Zorannah udala se za golmana Eloja Ruma, sa kojim trenutno živi u Americi.

Venčanje je bilo intimno, a fotografije sa događaja osvanule su na društvenim mrežama.

Zorannah je imala neobičan stajling - umesto tradicionalne venčanice, odlučila se za beli sako i čizme do kolena, na glavi je nosila naočare za sunce, dok je u rukama držala pasoš i papire za venčanje, detalj koji je mnogima odmah privukao pažnju.

