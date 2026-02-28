Slušaj vest

Šemsa Suljaković uplovila je u muzičke vode početkom sedamdesetih, a mnogima je od tada, pa do danas, uvek bio interesantan njen privatan život.

Udala se sa samo 16 godina, i to za godinu dana mlađeg mladića, koji je tada završavao osnovnu školu. Nakon dve godine braka, u kojem su dobili sina Almira, usledio je razvod.

Nakon ovog kraha sama se posvetila sinu i sve ostavila iza sebe, a o bolnoj temi ne govori preterano.

Otvorila dušu

- U ratu sam dva brata izgubila, brata od strica u Brčkom. Mnogo mi je teško da o tome pričam… Sin mi je isto bio ranjen, ali slučajno. Neki zalutali metak ga je pogodio i prošao mu kroz glavnu arteriju. Moj sin jedinac, nije mi bilo nimalo lako. Eto, hvala Bogu, dočekala sam unučad i snaju, koja je divna - rekla je pevačica jednom prilikom za medije.

Suljakovićeva je jednom prilikom istakla da se sada više posvetila porodici i unucima te da ne snima tako često, ali da niko od njenih naslednika nije nasledio njen talenat za muziku. Međutim, kaže da su joj unuci ponosni što mogu da kažu da im je baka Šemša Suljaković.

Takođe, u medijima se pisalo da je Šemsa u jednom periodu života napustila sina i dala ga na čuvanje, a o tome nikada nije želela da govori u javnosti.