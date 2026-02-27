Slušaj vest

Nekadašnji rijaliti učesnik Kristijan Golubović i njegova izabranica Kristina Spalević imali su ljubavnu krizu, došlo je do raskida, a onda i do pomirenja. Danas, o svemu tome, Kristijan otvoreno priča i otkriva u kakvom je odnosu sa ćerkom koju je dobio sa bivšom suprugom Ivanom Veljković.

Kako je Kristijan Golubović istakao, Kristina i on su zalečili stare rane i nastavljaju svoju ljubavnu priču u nadi da će dobiti još jedno dete.

- Kad razbiješ vazu,voda uvek teče, ma koliko je ti dobro zalepio. Nas dvoje smo nekako uspeli da optočimo tu vazu našim kompromisom, popuštanjem i sa jedne i sa druge strane, naše deca su prelila neki lak, jedan porculan preko toga i sad vaza više ne propušta vodu, kao da je nova. Ima još začkoljica, posvađamo se, uvredimo se, ali nije toliko ekstremno, da bi od ničega nastao veliki problem. Mlađem sinu smo proslavili rođendan 7. februara, a mojoj ćerki koju sam dobio sa bivšom ženom u Kraljevu, 10. februara smo proslavili 11-i rođendan - rekao je Golubović, pa ispričao kako je proslavio sa ćerkom rođendan:

- Otišao sam za Kraljevo sa jednim drugarom, otišli smo u piceriju, njenu omiljenu, bilo je tamo meksičke hrane, pojeli smo skromnu više užinu, večeru, nego večeru, odneo sam brdo poklona. Ono što ona voli, tehnologiju, crtanje, pribor školski i garderobu - jakne i stvari koje ona obožava. Mnogo mi je Kristina pomogla, ona se zdušno trudi da to dete ne oseti, ono što sam ja naneo mojoj prevarom njenoj majci. Nekako se sada upotpunjujemo kao veliko izvini, sve što treba za moju ćerku, Kristina učestvuje.

Kristijan ne krije da mu je ćerka Vera, koju je dobio u braku sa bivšom ženom Ivanom, slaba tačka.

- Najslabiji sam na ćerku i očekujem od Kristine još jednu ćerku, pravimo to treće dete. Ova devojčica je predivna, ona je mnogo dobar učenik, slikarka na mene, mog oca, braću koja znaju da crtaju, bavili su se umetnošću, ponosan sam na to dete. Žao mi je što se tako desilo, Bog je imao tu priču za nas i hvala Bogu da je naš odnos sada potpuno normalizovan i da funkcionišemo kao jedna porodica iako smo razdvojeni na tri dela.

Planira venčanje sa Kristinom na Baliju

Kristina i Kristijan priželjkuju i venčanje i svadbu iz bajke, a kako je Golubović ispričao, već su pripreme i skupljanje novca u toku, budući da njegova izabranica želi venčanje na Baliju.

- Mislim da Kristina više ne želi ništa više od toga, kao tu svadbu. Svadba je zakazana u našem programu, ona skuplja novac za Bali. Želi da je oženim na Baliju, ona želi puno cveća, palmi, peščanih bungalova, baldahina. Ja sam je zaprosio time što sam joj napravio dva klinca i rekao: “Ovo je dokaz, plod naše ljubavi koji ti sam kaže udaj se za mene. Nisam valjda pravio ženi decu da bih joj rekao - sada idi dalje, a ja svojim putem. Kristina se energetski uklopila u moj život, kao da je zadnja pazla koja je nedostajala. Ne želim ništa da menjam, želim da ide samo na bolje sa njom u odnosu, da dođe i treće dete, i da konačno se situiramo, da stvorimo krov nad glavom. Mene su sve bivše žene oljuštile, uzele sve što je trebalo, nekretninu, lovu, garderobu, zlato, automobile, motore, ja nikad nisam pravio problem oko toga. Uzele-uzele, ja sam napravio grešku, tu sam i dalje za vas i tu decu. Kristina je treće žensko biće koje ja volim u životu. Voleo sam Danijelu 27 godina od detinjstva, umrla je od raka, voleo sam Ivanu koja je pola mladosti tu nevinost čuvala za mene, sa njom imam ćerku i sada volim Kristinu. Ona je moja treća sreća i neka bude ona zadnja stanica emotivna u mom životu. Nemam ni godine ni volju da se zaljubljujem, da pravim drugu priču, za ovaj život je to okej.

Iako ima burnu prošlost, kako na životnom, a tako i na emotivnom polju, izabranica Kristina ga nije zbog toga osuđivala.

- Ona gleda na stvari u prošlosti totalno drugačije nego ja. Ja sam uvek kod žena gledao pedigre, prošlost, tvrdio pazar, neću ženi koja nije nevina da napravim decu, mora da je iz patrijarhalne porodice, da je žena, domaćica, majka, sve onako što treba da bude za kuću - rekao je on i dodao:

- Brzo sam sa Kristinom ušao u tu energiju, taj spoj kosmički, karmički znakovi kraj puta su mi pokazali da nešto u njoj ima, da me emotivno i strastveno vuče ka njenom biću. Nakon toga ja nisam mogao da proveravam šta je ona radila u životu, ona nije mogla da kaže ti si bio sa koliko hiljada žene, šta si sve radio, imaš dva braka, imaš dvoje dece iz tih brakova. Tada su prestale da vrede stvari koje su do tada imale veliki značaj i određivale su našoj vezi budućnost. Prvi put u životu nisam pitao sa kim je bila, šta je radila, sve sam obrisao. Kristina će ostati sa mnom do kraja života, tako smo kompatibilni. Molim Boga da venčanje bude, da krstimo decu, da mi još jednom pokaže onaj toplomer plave boje, voleo bih da je roze, kad mi je pokazala plavi flomaster, kad mi je rekla da je opet trudna, tad sam zaplakao. Video sam tada da Bog ima još planova za mene. Kad god dobijete dete, niste ga vi napravili, nego vam ga je Bog dao. Bio sam buntovan, bukvalno mogu da kažem manijak, u svim stvarima sam reagovao ekstremno, a to nije uopšte u redu, oduzelo mi je pola života, u najgorim institucijama, sa najgorom vrstom ljudi, najveću sramotu i blam mi je nabacivalo na glavu, iako dušom i srcem nisam bio u tom svetu.

O kriminalnoj prošlosti

Mnoge životne priče je ispričao u rijalitiju, a mnogi su ga osudili govoreći da nije ispričao istinu, i da je preuveličao stvari, a Kristijan je otkrio kako danas na sve to gleda.

- Verujte mi kad bih ispričao svaku priču kako jeste, ja bih dobio milion godina robije. Ja sam bio akter ili izvršitelj mnogih krivičnih dela, koja su vremenom zaboravljena, premazane, neki drugi ljudi su sticajem okolnosti videli ili čuli i to se nekako zatrpalo, jedna cela generacija su nestale po zatvorima i grobovima - priča Kristijan i priseća se situacije u kojoj se našao:

- Pijem ovaj čaj sa vama i ulazi čovek iz Crne Gore i kaže: “Sad izigravaj Ljubu Zemunca”. Ja držim čaj, a on pet puta “bam bam” otvara oči i počne da beži. Ja vidim fali deo porculana, pet rupa kroz moju jaknu i cigle odvaljene iza mene. Ja sam pucao u njega ranio ga, u vrh ramena, dve tri kapi su ostale na trotoaru i tako sam saznao ko je. Bio sam u takvih 100 situacija, i kad bih ih sve ispričao, ne bih bio Hans Kristijan Andersen, onda bih bio novi bajkopisac, najnoviji lažov, jači od barona Minhauzena, zato što hejteri koji prate gde s*rem,jedem, spavam i kada izmerimo Kristijana 90% dobar, a 10% lupa gluposti ili laže po njihovom mišljenju, pa ko vam drma kavez majmuni? Stidim se mojih životnih dela ranije, ne preporučujem nikome kriminal i ono što sam ja prošao, teške su sve ove rane i meci.

Kristijan je istakao da mu “glas” hejtera više ništa ne znači, niti im daje na značaju, te da je imao sukob sa istim zbog pretnji smrću deci.

- Ja da uđem u manastir sada i da prođem 30 godina kroz molitve u nekoj keliji sa tri sveće, da postim da pustim bradu, neko će od tih bolesnika da kaže: “Folira se, gaji tamo travu ili je postao p**er, pa se j**e”. To sumarum, ja sam dobar čovek. Što bih bio sa lošim ljudima na lošem mestu? Voleo bih da budem sa svojom porodicom do kraja života, nikoga drugog da vidim, da moja deca nikad neće ići gde sam ja išao. Kunem se da dok ja dišem moja deca neće psovati, biti homoseksualci, cinkaroši, kriminalci, pa makar čistili ulice i bili pošteni radnici.

O odnosu sa Stanijom

- Ja uvek priča istinu. Kada su me pitali da li si spavao sa Stanijom? - Da, jesam. Pet puta sam spavao sa Stanijom. Šta to nije jasno? To je pratilo 50-60 kamera, kasnije je ona bila sa nekim za koga je provalila da je homoseksualac, crni neki lepi. Stanija je sa mnom bila u “Farmi 6”. Ona se očigledno zaljubila u mene, bili smo u nekoj intimnoj vezi, nisam osećao ništa prema njoj, osim da sedimo, pričamo, vodimo ljubav, veliki je higijeničar, kompulsivna osoba. Ležala mi je što ne puši, ne pije, ne drogira se - rekao je on, pa se prisetio i romanse sa Jelenom Milošević Balerinom:

- U Balerinu sam se skoro zaljubio. Ona je za njih bila vrh piramide. Ja sam tu bio sa 3-4 žene. Tu sam imao svoj harem. Ne znam čuo sam razne priče, žao mi je što joj je brat umro, čuo sam da je teško podnela njegovu smrt. Bio sam sažaljiv na njenu majku, napravili smo im kupatilo nakon “Farme”, ja sam se viđao sa njom, ali sam uvideo da nije baš devojka u vinkli.

Na pitanje, šta će uraditi ako ga Stanija tuži zbog izjave da je bio intiman sa njom, Golubović kaže:

- Ja ću se potruditi da iz režije izvučem svih pet odnosa iz kreveta ili kada smo bili uz zid.

Tokom razgovora, dotakao se i Jasmine Medenice, pevačice koja je bila zaljubljena u Kristijana.

- Medenica je bila “stara škola”, bukvalno se zaljubila u alfa mužjaka, ona je bila starija od mene. Ona je videla tu priliku u životu da bude pored nekog o kome je uvek maštala, figuru mušku, da ima zaštitu, elokventnost, sposobnost. Danas žalim što njoj nisam poklonio pobedu, jer ja sam određivao tu pobedu u “Farmi 6”, nešto malo od Stanije i ostalih. Medenica je tu zaslužila pobedu, a ne Stanija. Stanija se tu loše pokazala, ona je za neuzvraćenu moju ljubav jer sam se vratio ženi, terala je inat sa te finansijske strane. Jako je perfidna, materijalan tip, želela je da izvuče korist. Ona je u “Farmi 6” rekla: “Ako ti izađeš kao očigledni pobednik. ti meni daj pobedu, a ti uzmi sve pare”. To je ponovila milion puta, i za to imam materijal.

