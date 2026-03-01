Slušaj vest

Mirko Šijan i Bojana Rodić bave se uspešnim porodičnim biznisom sa pilićima, a sada šire svoje poslovanje u Surčinu. Njihov posao, koji je započela porodica Rodić, postao je izuzetno profitabilan, a sada traže novu radnicu za prodaju svežeg pilećeg mesa. Oglas za posao objavljen je na Instagramu, a ponuda uključuje siguran posao, redovna primanja i prijavu.

Mirko i Bojana su zakupili novu tezgu na pijaci u Surčinu, čime su dodatno povećali kapacitet prodaje. Ovaj potez ne samo da im omogućava veće prihode, već i otvara priliku za zapošljavanje novih radnika.

Biznis porodice Rodić Foto: Kurir

Postani deo našeg tima. Tražimo radnicu za prodaju svežeg pilećeg mesa. Siguran posao. Redovna primanja, prijava. Surčin. Piši nam odmah,“ napisao je Mirko Šijan u opisu oglasa na Instagramu.

Mirko Šijan
Mirko Šijan Foto: Printscreen/Instagram

"Pazar im ne bude ispod 300.000 dinara"

Mirko Šijan je nakon venčanja sa Bojanom Rodić preuzeo deo porodičnog biznisa svoje supruge - tezge na pijaci. Nedavno su se pojavili navodi o tome kako vodi posao, ali i koliko zarađuje na dnevnom nivou.

- Mirko i Bojana su jako vredni. Ljudi ih na pijaci obožavaju, uvek su nasmejani i kulturni. Nisu prisutni svakodnevno, ali svaki drugi-treći dan obilaze tezge. On donese piliće, zna i da sredi to meso, opere sudove u kojima je bila roba... Ma, dečko za primer - rekla je žena koja svakodnevno pazari na pijaci.

Međutim, koliko se dnevno može zaraditi na pijaci, otkrio je čovek koji radi blizu Mirkove tezge.

Bojana Rodić i Mirko Šijan Foto: Printsceen, Nemanja Nikolić

- Uh, kod njih na tezgi je stalno gužva, pa tu ume da bude popriličan pazar. Znam, kada sam pričao s Mirkom, rekao mi je da na tezgi sa pilićima pazar nikada ne bude ispod 300.000 dinara. Kad se to pomnoži, izađe poprilična suma, a oni imaju još jednu tezgu tamo sa mlečnim proizvodima - rekao je čovek.

kurir.rs/blic

Ne propustiteStarsPROŠIRILI BIZNIS! Mirko Šijan i Bojana okupirali pijacu u Beogradu: Izabrali su prometnu tezgu
3123133-shutterstock1984766138-edit.jpg
StarsŠIJAN I BOJANA SE UMORILI OD RADA NA PIJACI PA REŠILI DA SE OPUSTE! Razgolitili se, upalili kameru, a onda je nastao ovaj kadar
Mirko Šijan sa suprugom Bojanom
StarsBOJANA RODIĆ I MIRKO ŠIJAN OTIŠLI NA TRENING PA NASTALA VRUĆA FOTKA! Ona izgleda kao milion dolara, obline samo pucaju, dok je on ovakav (FOTO)
Mirko Šijan Bojana Rodić
StarsPRE BOJANE MIRKO ŠIJAN JE NJU VOLEO: Svi kažu da Rodićka neopisivo liči na njegovu bivšu, a evo o kome je reč! (FOTO)
Screenshot 2025-01-29 154401.png