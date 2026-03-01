Slušaj vest

Pevačica Jelena Tomašević hitno je hospitalizovana nakon što joj je pozlilo na koncertu u Baru. Ona je na nastupu sve vreme sedela na stolici, što nije uobičajeno za nju, a neposredno pred koncert je otkrila da je imala virus.

Mi smo tragom ovih informacija kontaktirali Ivana Bosiljčića, koji je sa Jelenom u braku već duži niz godina, a koji nam se zahvalio na porukama podrške, te poslao saopštenje. Mi ga u nastavku teksta prenosimo u celosti.

Ivanovo saopštenje

Jelena i Ivan Bosiljčić Foto: ATA Images, BOJAN PETROVIĆ/ MTS DVORANA PROMO, Damir Dervišagić

"Hvala svima na brizi i brojnim porukama podrške.

U danima koji su prethodili koncertu, Jelena je imala virus i blagu malaksalost. Ipak, vođena velikim poštovanjem prema publici i željom da održi dogovoreni nastup, odlučila je da izađe na scenu. Nažalost, usled zdravstvenog stanja nije bila u mogućnosti da koncert privede kraju.

Ono što je najvažnije Jelena se sada oseća dobro i raduje se narednom susretu.

Zahvaljujemo se medicinskom osoblju Hitne medicinske pomoći Bar na brzoj reakciji, kao i svima koji su pružili pomoć i pokazali brigu."

