PLOČICE NA STOMAKU, TELA OD MILION DOLARA: Voditeljke koje su prave mačke i van posla: Ona je na ekranu zakopčana do grla, a u bikiniju izgleda za medalju
Srbija je oduvek važila za zemlju koja ima najlepše žene, a neke od krase godinama male ekrane i bave se javnim poslom.
Mnogima lepota nije jedini adut, već i zgodno telo koje sa ponosom pokazuju u kupaćim kostimima i minijaturnim bikinijima.
Dragana Kosjerina
Dragana Kosjerina važi za najlepše TV lice, a jedna je od retkih koja može da se pohvali prirodnom lepotom. Uvek je svedeno obučena, a samo nekoliko fotografija sa odmora otkrivaju kako izgleda sa minimalno garderobe i van kamera.
Ana Radulović
Voditeljka koja uvek mami uzdahe, čak i u zakopčanom izdanju jeste Ana Radulović, a nedavno je zapalila mreže zbog svog elegantnog izdanja.
Fotografije sa plaže su oduvek propraćene mnoštvom pozitivnih komentara, a Ana ne krije svoje izvajano telo.
Dušica Jakovljević
Dušica Jakovljević je neko ko ponosno ističe da vodi računa o svojoj lepoti i redovno posećuje salone lepote u kojima radi estetske korekcije, ali lepo lice nije jedino što voditeljka poseduje. Retko, ali desi se, da Dušica objavi po koju fotografiju u kupaćem kostimu, te je jasno da moće da se pohvali i izvajanom figurom.
Nikolina Pišek
Nikolina Pišek godinama važi za lepoticu, a nedavno je fotografijama opravdala mesto na listi i najzgodnijiih.
Voditeljka ima 52. godine, a mnogi komentarišu da nikada bolje nije izgledala. Izvajano telo i isklesani mišići česta su pojava kada Pišekova okači vrele slike sa plaže.
Nina Radulović
Ninu Radulović je teško uhvatiti u obnaženom izdanju, ali u letnjem periodu pronađe se poneka slika gde je pozirala u kupaćem kostimu.
Voditeljka neguje svoju vitku figuru i jedna je od retkih koja ne nosi smele bikinije koji više otkrivaju nego sakrivaju.