Slušaj vest

Srbija je oduvek važila za zemlju koja ima najlepše žene, a neke od krase godinama male ekrane i bave se javnim poslom.

Mnogima lepota nije jedini adut, već i zgodno telo koje sa ponosom pokazuju u kupaćim kostimima i minijaturnim bikinijima.

Dragana Kosjerina

Dragana Kosjerina važi za najlepše TV lice, a jedna je od retkih koja može da se pohvali prirodnom lepotom. Uvek je svedeno obučena, a samo nekoliko fotografija sa odmora otkrivaju kako izgleda sa minimalno garderobe i van kamera.

1/15 Vidi galeriju "OCA NISAM VIDELA 4 GODINE" Dragana Kosjerina je jedna od najlepših voditeljki, a malo ko zna njenu TEŠKU životnu priču Foto: Printscreen/RTS, Printscreen/Instagram

Ana Radulović

Voditeljka koja uvek mami uzdahe, čak i u zakopčanom izdanju jeste Ana Radulović, a nedavno je zapalila mreže zbog svog elegantnog izdanja.

1/8 Vidi galeriju Ana Radulović u bikiniju Foto: Instagram Printscreen, Printscreen/Instagram, Prinscreen

Fotografije sa plaže su oduvek propraćene mnoštvom pozitivnih komentara, a Ana ne krije svoje izvajano telo.

Dušica Jakovljević

Dušica Jakovljević je neko ko ponosno ističe da vodi računa o svojoj lepoti i redovno posećuje salone lepote u kojima radi estetske korekcije, ali lepo lice nije jedino što voditeljka poseduje. Retko, ali desi se, da Dušica objavi po koju fotografiju u kupaćem kostimu, te je jasno da moće da se pohvali i izvajanom figurom.

Nikolina Pišek

Nikolina Pišek godinama važi za lepoticu, a nedavno je fotografijama opravdala mesto na listi i najzgodnijiih.

1/8 Vidi galeriju Nikolina Pišek u minijaturnom bikiniju Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen/Instagram

Voditeljka ima 52. godine, a mnogi komentarišu da nikada bolje nije izgledala. Izvajano telo i isklesani mišići česta su pojava kada Pišekova okači vrele slike sa plaže.

Nina Radulović

Ninu Radulović je teško uhvatiti u obnaženom izdanju, ali u letnjem periodu pronađe se poneka slika gde je pozirala u kupaćem kostimu.

1/6 Vidi galeriju Nina Radulović Foto: Printscreen/Instagram