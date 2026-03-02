Slušaj vest

Kristina Spalević progovorila je o odnosu sa Kristijanom Golubovićem, ali i njegovom kockanju zbog kojeg ga je napustila svojevremeno.

Kristina je na početku najpre otkrila manje poznate detalje iz privatnog života. Malo je poznato da Spalevićka ima brata sa cerebralnom paralizom, pa istakla da je morala pre završene srednje škole da se zaposli.

1/6 Vidi galeriju Kristina Spalević, nevenčana supruga Kristijana Golubovića došla je na finale Farme 8 sa obezbeđenjem. Foto: Boba Nikolić

- Počela sam rano da radim da pripomognem izdržavanju porodice pošto su mi braća mlađa od mene. Počela sam da radim sa 17 godina, još sam išla u školu. Ne mogu da kažem da sam bila jedini učesnik u tome. Otac i majka su mi sposobni. Svi ti finansijski problemi koji su postojali bili su posledica lečenja mog brata koji ima cerebralnu paralizu- rekla je ona.

Na pitanje da li je zbog kocke planirala da se razvede od Kristijana, Kristina Spalević je rekla:

-Pa od njega zbog svega planiram da se razvedem, a nisam se ni venčala. Da se razdvojimo. Ali ne samo zbog kocke, između ostalog i zbog toga, ali ja na dnevnom nivou poželim da se razvedem od Kristijana.

-Fizički nije bio nasilan prema meni- rekla je ona, a potom je dodala:

- Verbalno mu nikada nisam oprostila.

Ona se dotakla i toga da je Kristijanu, bivša supruga Ivana branila da viđa ćerku Veru.

- Branila mu je sudskim putem između ostalog- naglasila je ona.

Kristina je otkrila da Kristijanu zamera što se nije crkveno razveo od Ivane.

- Jesam, lenština, nema smisla, sram ga bilo. Sve najgore- istakla je Kristina.

Na pitanje da li je oprostila Kristijanu sva vređanja tokom zajedničkog života, Kristina je bez ustezanja rekla:

-Ne i neću.

- Kada sam ja bila trudna tada je počeo da igra rulet. Tu je bilo raznih scena. Čudi me da nikada nismo izašli u novine pošto sam ja na prilično grube načine ulazila u kazino. Bilo je i demoliranja. Mislim da je Farma bila sjajna stvar koja se desila. Nikada nisam mislila da će zaglaviti totalno u to. Čak sam sa jednim detetom trudna otišla u Crnu Goru, nisam mu rekla. Ujutru sam kupila kartu. Svašta sam nešto probala da ga osvestim, par meseci je to trajalo. Jednostavno nervirala me je njegova tvrdnja. Jeste da je mnogo para donosio kući od toga, ali nije bio tu. To vreme koje nije bio tu jako me je nerviralo.

Pretio mi je ubistvom

1/6 Vidi galeriju Kristijan Golubović uživa u društvu lepih žena Foto: Pritnscreen/Instagram, Kurir Televizija

- Neću reći da sam rekla u afektu, jer je istina, bila sam istrigerovana Kristijanovim postupcima kada smo se razišli letos. Jeste mi pretio ubistvom, ali ga ja nisam shvatala ozbiljno. Koliko god to zvuči pogrešno na hiljadu načina, ali se nikada Kristijana nisam plašila u fizičkom smislu.

Nalazila sam u telefonu razne poruke

1/7 Vidi galeriju Kristina Spalević Foto: Boba Nikolić

Ona je dodala da ima uvid u Kristijanov telefon.

- Mislim da je njihov poslednji poziv loše završen- rekla je ona, pa dodala da je od mnogih devojaka nalazila poruke.

- Razne poruke sam nalazila, pravila sam ja tu neke mini skandale, ali nikada nisu bile emotivnog karaktera, niti preljubničnog, niti što bi ka tome navodilo. Ali sam nalazila poruke na početku naše veze gde me je komentarisao sa nekim fanovima da tako kažem ili ga preduhitrim u nekoj šteti- rekla je ona.

kurir.rs/blic

