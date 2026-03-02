Slušaj vest

Dok Asmin Durdžić u "Eliti" sipa drvlje i kamenje po bivšoj partnerki Aneli Ahmić, napolju se dešava pravi filmski preokret. U Beloj kući se povela polemika o tome da li je Aneli lepa žena, a u raspravu se umešao i Asminov otac, Mustafa Durdžić.

Iako je poznat po tome da neretko iznosi oštre stavove o rijaliti dešavanjima, te je ranije davao bizarne "oglase" tražeći novu snaju i čak se u prošlosti javno odricao unuke prebacujući krivicu na Aneli, Mustafa je sada povukao potez koji je šokirao sve.

Na svom Fejsbuk profilu, Mustafa je objavio Anelinu fotografiju sa unukom Norom i nedvosmisleno stao u zaštitu bivše snajke. Uz sliku je ostavio poruku koja je izazvala lavinu komentara:

- Asminove princeze (ovu sliku objavljujem samo zbog polemike o Anelinom izgledu. Aneli je lepa i to niko ne može osporiti) - napisao je Mustafa, čime je definitivno zapušio usta svim kritičarima u rijalitiju, ali i direktno udario kontru ponašanju sopstvenog sina.

Poručivao da su Staniji "zatvorena vrata" njihovog doma

Ovaj Mustafin potez usledio je nedugo nakon što je izjavio da će Aneli uvek podržavati kao majku svoje unuke, a nedavno je jednim snimkom čak i nagovestio da priželjkuje pomirenje Asmina i Aneli, dok su Staniji Dobrojević navodno "zatvorena vrata".

