Nada Topčagić i Suzana Mančić pojavile su se na promociji knjige Zorana Šulc. Pevačica se pojavila u društvu koleginice Dragice Radosavljević Cakane, te su zajedno sedele u separeu.

Suzana je uveliko sedela u lokalu, a kada je došla Nada, voditeljka je gotovo odmah napustila promociju.

Najčudnije je svim prisutnima bilo to što se voditeljka i pevačica nisu ni pozdravile.

"Ne razumem Suzanu"

Nada je za Kurir prokomentarisala potez voditeljke i to bez dlake na jeziku.

- Suzana Mančić je bila ovde? Da li je pobegla? Ja ne razumem Suzanu za takve stvari. Ja sam se tada slikala u toplesu, moje grudi su bile kao dve pljeskavice. Nisam imala ništa gore. Znate kako ljudi kažu: "Male grudi su lepota i večita mladost". Ja ih imam zato sam takva. Sa velikim grudima ja ne bih znala šta ću, na stomak da legnem naopako, smetalo bi mi. Bili su i Karići tu. Svi su tada želeli da se druže sa mnom, priredili su mi maltene crveni tepih kada su me pozvali na večeru. Bogoljub tada mislim da nije bio, bili su Sreten i Slavica sa decom - rekla je Nada za Kurir, a onda se ubacila Cakana:

- Ja sam upoznala Nadu kada sam bila dete, ona je već bila eminentna. Ja nikada takvu lepotu nisam videla.

"Daj da raščistimo"

Nada je otkrila da su zajedno započele karijeru i da ne vidi u čemu je problem.

- Da sam je videla pitala bih je: "Šta je? U čemu je problem? Daj da raščistimo" Fotografija je divna, zašto bi se naljutila na mene. Mi se znamo sto godina, zajedno smo počele karijeru, to je bila 1977. godina. Imala je cvet u kosi - izjavila je Nada za Kurir.

Eksplicitna fotografija

Nada Topčagić je svojevremeno potpuno šokirala svoje pratioce na Instagramu kada je na njenom profilu osvanula eksplicitna fotografija sa koleginicom Suzanom Mančić. Ona se tada oglasila pa otkrila da li Nadi zamera ovaj potez.

Naime, one su bile u toplesu, a ovu fotku koja je nastala pre mnogo godina, napravio je Nadin suprug Zlatko.

Mančićeva je nakon objave fotografije podržala njen potez.

"Bile smo lepe, mlade, vesele i bezbrižne, slikale se, pa šta?! To je bilo davnom sada već istorija. Volim Nadu i njen vedar duh", rekla je tada Suzana Mančić.