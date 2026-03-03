Slušaj vest

Tokom igre istine u rijalitiju "Elita", došlo je do žestoke verbalne rasprave između Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, koja je u jednom trenutku prerasla u ozbiljan incident.

Sve je počelo kada je Asmin dao komentar tokom rasprave u kojoj su učestvovali Ivan Marinković, Bora Santana i Aneli. Njegove reči Aneli je doživela kao direktnu provokaciju, što je dodatno podiglo tenziju za crnim stolom.

U naletu besa, Aneli je najpre gađala Asmina čokoladicom, a potom je ustala i krenula ka njemu, vidno izrevoltirana. Situacija je u tom trenutku eskalirala, pa je obezbeđenje munjevito reagovalo kako bi sprečilo fizički kontakt i smirilo strasti među učesnicima.

Mustafa Durdžić iznenadio potezom

Dok Asmin Durdžić u "Eliti" sipa drvlje i kamenje po bivšoj partnerki Aneli Ahmić, napolju se dešava pravi filmski preokret. U Beloj kući se povela polemika o tome da li je Aneli lepa žena, a u raspravu se nedavno umešao i Asminov otac, Mustafa Durdžić.

Iako je poznat po tome da neretko iznosi oštre stavove o rijaliti dešavanjima, te je ranije davao bizarne "oglase" tražeći novu snaju i čak se u prošlosti javno odricao unuke prebacujući krivicu na Aneli, Mustafa je sada povukao potez koji je šokirao sve.

Na svom Fejsbuk profilu, Mustafa je objavio Anelinu fotografiju sa unukom Norom i nedvosmisleno stao u zaštitu bivše snajke. Uz sliku je ostavio poruku koja je izazvala lavinu komentara:

- Asminove princeze (ovu sliku objavljujem samo zbog polemike o Anelinom izgledu. Aneli je lepa i to niko ne može osporiti) - napisao je Mustafa, čime je definitivno zapušio usta svim kritičarima u rijalitiju, ali i direktno udario kontru ponašanju sopstvenog sina.

