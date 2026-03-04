Slušaj vest

Marko Janjušević Janjuš nije mogao da ostane imun na numeru Ljube Aličića već je odmah uhvatio Aneli Ahmić za ruku i povukao je da odigraju zajednički ples, a on joj je čak i posvetio sledeće stihove:

- Plačite sa mnom jesenje kiše, život se nastavlja. Moja me mala ne voli više, sreću zaboravlja - pevao je Janjuš.

Atmosfera je u trenutku postala emotivna i ispunjena nostalgijom kada su krenuli prvi taktovi hita Ljuba Aličić. Marko Janjušević Janjuš nije mogao da sakrije emocije – čim je pesma počela, prišao je Aneli Ahmić, uhvatio je za ruku i bez mnogo razmišljanja povukao na podijum.

Zagrljeni i emotivni

Aneli Ahmić i Marko Janjušević Janjuš
Aneli Ahmić i Marko Janjušević Janjuš

Njih dvoje su zaplesali zagrljeni, dok su prisutni sa strane posmatrali u tišini, a pojedini su čak i snimali ovaj trenutak. Janjuš je bio vidno pogođen stihovima, pa je u jednom trenutku glasno zapevao i posvetio Aneli reči koje su dodatno podgrejale atmosferu:

– Plačite sa mnom jesenje kiše, život se nastavlja. Moja me mala ne voli više, sreću zaboravlja – pevao je Janjuš iz sveg glasa, ne skidajući pogled sa nje.

