Sin Suzane Jovanović i njegova žena Tijana danas su postali roditelji devojčice. Slavlje povodom dolaska prinove upriličili su u porodičnoj vili na Bežanijskoj kosi gde su prijatelji pristizali kako bi podelili radost sa porodicom Popović - Jovanović.

Suzana Jovanović nije izlazila iz kuće da dočekuje i ispraća goste, a sada je otkrila i razlog.

Suzana Jovanović  Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen TV Pink, Kurir Televizija

- Nisam se našminkala, zato ne izlazim iz kuće. Slavimo u opuštenoj varijanti - kroz osmeh je ona ljubazno rekla, pa otkrila kako je prošao porođaj.

- Beba je dobro, sve je prošlo super, lagano se porodila snajka. Beba je super, dobila je čistu desetku, sve je u najboljem redu.

Na pitanje kako se oseća kao baka, rekla je:

- Ja sam super, još uvek su mi pomešana osećanja. Tu je malo tuge, malo radosti. Više je radosti nego tuge. Hvala Bogu došao je mali anđeo u naš život i treba da se radujemo.

Ko je sa estrade prvi stigao?

Među prvima su na slavlje pristigli prijatelji Popovića, koji su u rukama nosili balone, a zatim i pevač Dragan Kojić Keba sa suprugom Oljom, koji su inače i njihove komšije.

Dragan Kojić Keba vodi računa o licu Foto: Pritnscreen/RTS, Boba Nikolić, Dušan Cakić


Tužan prizor

Sašina umrlica još na kapiji porodične kuće

Saša Popović Foto: Kurir, Damir Dervisagić, Kurir, Nemanja Nikolić

Inače, sa kapije porodične kuće Popovića, još nije skinuta Sašina umrlica. Jednogodišnji pomen Popoviću održan je prošle subote na Novom bežanijskom groblju, a tom prilikom udovica Suzana progovorila je o tome koliko joj Saša nedostaje, ali i o tome da je nakon ogromne tuge u njihovom domu zavladala radost zbog prinove.

Suzana o Saši:

