SUZANA JOVANOVIĆ SLAVI ROĐENJE UNUKE, ESTRADA SE OKUPLJA U VILI NA BEŽANIJI! Evo zašto ona ne izlazi iz kuće: Mešaju mi se sreća i tuga...
Sin Suzane Jovanović i njegova žena Tijana danas su postali roditelji devojčice. Slavlje povodom dolaska prinove upriličili su u porodičnoj vili na Bežanijskoj kosi gde su prijatelji pristizali kako bi podelili radost sa porodicom Popović - Jovanović.
Suzana Jovanović nije izlazila iz kuće da dočekuje i ispraća goste, a sada je otkrila i razlog.
- Nisam se našminkala, zato ne izlazim iz kuće. Slavimo u opuštenoj varijanti - kroz osmeh je ona ljubazno rekla, pa otkrila kako je prošao porođaj.
- Beba je dobro, sve je prošlo super, lagano se porodila snajka. Beba je super, dobila je čistu desetku, sve je u najboljem redu.
Na pitanje kako se oseća kao baka, rekla je:
- Ja sam super, još uvek su mi pomešana osećanja. Tu je malo tuge, malo radosti. Više je radosti nego tuge. Hvala Bogu došao je mali anđeo u naš život i treba da se radujemo.
Ko je sa estrade prvi stigao?
Među prvima su na slavlje pristigli prijatelji Popovića, koji su u rukama nosili balone, a zatim i pevač Dragan Kojić Keba sa suprugom Oljom, koji su inače i njihove komšije.
Tužan prizor
Sašina umrlica još na kapiji porodične kuće
Inače, sa kapije porodične kuće Popovića, još nije skinuta Sašina umrlica. Jednogodišnji pomen Popoviću održan je prošle subote na Novom bežanijskom groblju, a tom prilikom udovica Suzana progovorila je o tome koliko joj Saša nedostaje, ali i o tome da je nakon ogromne tuge u njihovom domu zavladala radost zbog prinove.
