Na snimanjima muzičkog takmičenja Zvezde Granda već neko vreme vlada napeta atmosfera između dve velike zvezde domaće estrade Svetlana Ceca Ražnatović i Ana Bekuta. Iako obe već godinama sede u žiriju ovog takmičenja i važe za izuzetno profesionalne umetnice, upućeni tvrde da je njihov odnos poslednjih meseci ozbiljno zahladneo.

Prema rečima izvora sa snimanja, dve pevačice se gotovo uopšte ne obraćaju jedna drugoj van onoga što je striktno vezano za posao. Komunikacija je, kako kažu, svedena na minimum i svodi se isključivo na kratke, formalne rečenice kada to situacija zahteva tokom snimanja emisije.

-Atmosfera ume da bude prilično neprijatna jer su nekada bile u mnogo boljim odnosima. Danas se ponašaju kao potpuni stranci. Ne sede zajedno u pauzama, ne razgovaraju i uglavnom se izbegavaju u širokom luku“, tvrdi izvor koji je prisutan na snimanjima.

1/5 Vidi galeriju Ana Bekuta u žiži interesovanja Foto: Marko Karović

Tenzija na snimanju

Navodno, napetost je počela pre izvesnog vremena, a iako niko od njih javno nije govorio o razlozima nesuglasica, mnogi primećuju da su njihovi odnosi vidno promenjeni. Nekada su, kako tvrde ljudi iz produkcije, umele da se šale, razgovaraju tokom pauza i razmenjuju mišljenja i van kamera, dok danas takvih scena gotovo da nema.

-Profesionalnost je ostala, to se mora priznati. Kada se kamere uključe, obe rade svoj posao maksimalno korektno. Međutim, čim se snimanje završi, svaka ide na svoju stranu- kaže sagovornik.

Uvek jasna

1/5 Vidi galeriju Ceca Ražnatović uvek u centru pažnje Foto: Mondo, Antonio Ahel/ATAImages

Mirovna misija

U celu situaciju pokušala je da se umeša i njihova koleginica iz žirija, Snežana Đurišić, koja je, kako se priča, želela da izgladi odnose između dve pevačice. Snežana je navodno pokušala da organizuje razgovor i da ih podstakne da razjasne nesporazume, verujući da dugogodišnje kolegijalno poštovanje i prijateljstvo ne bi trebalo da bude narušeno.

-Snežana je stvarno želela da ih pomiri. Razgovarala je sa obe i pokušala da ih nagovori da sednu i popričaju. Međutim, izgleda da za sada nijedna nije spremna na taj korak“, tvrdi izvor blizak produkciji.

Kako se navodi, situacija je već neko vreme zategnuta i mnogi primećuju da je njihovo nekadašnje prijateljstvo na ozbiljnom testu. Ipak, uprkos svemu, obe pevačice nastavljaju da profesionalno obavljaju svoju ulogu u emisiji, fokusirajući se na takmičare i njihov napredak.

1/5 Vidi galeriju Snežana Đurišić u nezgodnom položaju Foto: Pirntscreen, Damir Dervišagić, Antonio Ahel/ATAImages