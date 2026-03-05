CECA I BEKUTA SE IZBEGAVAJU NA SNIMANJU ZVEZDA GRANDA! Svi detalji zahlađenog odnosa između koleginica: Đurišićka ima jaku ulogu
Na snimanjima muzičkog takmičenja Zvezde Granda već neko vreme vlada napeta atmosfera između dve velike zvezde domaće estrade Svetlana Ceca Ražnatović i Ana Bekuta. Iako obe već godinama sede u žiriju ovog takmičenja i važe za izuzetno profesionalne umetnice, upućeni tvrde da je njihov odnos poslednjih meseci ozbiljno zahladneo.
Prema rečima izvora sa snimanja, dve pevačice se gotovo uopšte ne obraćaju jedna drugoj van onoga što je striktno vezano za posao. Komunikacija je, kako kažu, svedena na minimum i svodi se isključivo na kratke, formalne rečenice kada to situacija zahteva tokom snimanja emisije.
-Atmosfera ume da bude prilično neprijatna jer su nekada bile u mnogo boljim odnosima. Danas se ponašaju kao potpuni stranci. Ne sede zajedno u pauzama, ne razgovaraju i uglavnom se izbegavaju u širokom luku“, tvrdi izvor koji je prisutan na snimanjima.
Tenzija na snimanju
Navodno, napetost je počela pre izvesnog vremena, a iako niko od njih javno nije govorio o razlozima nesuglasica, mnogi primećuju da su njihovi odnosi vidno promenjeni. Nekada su, kako tvrde ljudi iz produkcije, umele da se šale, razgovaraju tokom pauza i razmenjuju mišljenja i van kamera, dok danas takvih scena gotovo da nema.
-Profesionalnost je ostala, to se mora priznati. Kada se kamere uključe, obe rade svoj posao maksimalno korektno. Međutim, čim se snimanje završi, svaka ide na svoju stranu- kaže sagovornik.
Uvek jasna
Mirovna misija
U celu situaciju pokušala je da se umeša i njihova koleginica iz žirija, Snežana Đurišić, koja je, kako se priča, želela da izgladi odnose između dve pevačice. Snežana je navodno pokušala da organizuje razgovor i da ih podstakne da razjasne nesporazume, verujući da dugogodišnje kolegijalno poštovanje i prijateljstvo ne bi trebalo da bude narušeno.
-Snežana je stvarno želela da ih pomiri. Razgovarala je sa obe i pokušala da ih nagovori da sednu i popričaju. Međutim, izgleda da za sada nijedna nije spremna na taj korak“, tvrdi izvor blizak produkciji.
Kako se navodi, situacija je već neko vreme zategnuta i mnogi primećuju da je njihovo nekadašnje prijateljstvo na ozbiljnom testu. Ipak, uprkos svemu, obe pevačice nastavljaju da profesionalno obavljaju svoju ulogu u emisiji, fokusirajući se na takmičare i njihov napredak.
Da li će do pomirenja ipak doći i da li će dve velike zvezde pronaći način da prevaziđu nesuglasice, za sada ostaje nepoznato. Oni koji ih dobro poznaju veruju da bi vreme moglo da učini svoje i da će eventualni razgovor jednog dana rešiti nesporazume koji su ih udaljili. Za sada, međutim, na snimanjima „Zvezda Granda“ vlada hladan mir, a odnos između Cece i Ane ostaje jedna od najkomentarisanijih tema iza kulisa ovog popularnog muzičkog takmičenja.