Marko Gvozdenović, sin Snežane Đurišić, ispričao je jezive detalje mučenja koje je doživeo u zgradi na Vračaru, kada je, kako je rekao otišao kod komšije. Marko je ispričao da misli da su napadači hteli da ga ubiju.

Marko Gvozdenović, sin Snežane Đurišić, rekao je da je tokom nasilja shvatio da su hteli da ga zapale.

-Oni su me skinuli, trebalo je da me zapale, čuo sam ih kako to govore. Doneli su lož ulje. Hteli su da me ubiju, da me se reše.

Stravični detalji mučenja

Marko je otkrio stravične detalje mučenja.

- Otišao sam kod prijatelja... Taj čovek je u dvorištu moje zgrade, tu živi i ja sam mu pomagao koliko sam mogao. Ispekao sam kobasice i reko hajde da mu odnesem. Kad sam ušao tamo još dva momka su bila i onda sam video da su bili nadrogirani. Joj... Verujte mi, ne daj Bože nikome. Seo sam, pričali smo, kad sam hteo da krenem kući nisu mi dali – započeo je Marko svoju ispovest i dodao:

-Ajoj... Izvinite... Taj jedan momak je ušao, udara me u rebra nazad, a ja ne poznajem uopšte ljude. Zašto, kako... Taj komšija sedi, smeje se, kaže: „E sad ćeš da vidiš...“. Udarili su me flašom u glavu, terali me onda da ližem svoju krv... U jednom trenutku je on urinirao u čašu i polivao me time. Ja sam to samo na televiziji gledao, majke mi. Strašno. Bio sam u sudu juče, ono što smem da kažem reći ću vam. On je rekao takvu glupost, kao: „Ja sam hteo njemu da pomognem...“. Razbio mi je prozor, kaže: „Hteo je da se ubije...“. Ja da se ubijem...

- Bolje da ne znate, joj. U jednom trenutku sam, ne mogu da verujem da pričam ovo... Skinuli su me golog i sedeo sam na podu, strašno. Terao me je da ližem tu krv koja mi je izlazila iz glave. Tu je bila i jedna devojka. Ona je pratila šta joj govore, nije htela to da radi, ali pratila je njih. Šutnula me u grudi, pa me pljuvala u usta, sačuvaj Bože. Cigare su me terali da... To je toliko išlo daleko da je to sačuvaj Bože – rekao je i nastavio da opisuje kako je kobni dan izgledao:

-Onda mi je gurao nogu u usta, ako hoću da odreagujem, odmah dobijem udarac... Prvo nisam pokušavao da pobegnem zato što nisam imao gde. U jednom trenutku taj mali je rekao, nemoj da ti pobegne kroz prozor, a to je visoko prizemlje bilo. Onda je on otišao na sprat, a ja sam ostao sam sa komšijom. Izvadio je, izvinite, di**o i kaže: „Sad ćeš ti da se samo**dovoljavaš, a ja ću da gledam“.

