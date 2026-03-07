Slušaj vest

Goca Džehverović, majka pevačice Teodore Džehverović otkrila je detalje iz veze njene ćerke i trenutnog učesnika "Elite" Anđela Rankovića. Ona je gostujući u emisiji "Pitam za druga" ispričala da je Ranković demolirao Teodorin stan dok su živeli zajedno.

Odnos s majkom

Progovorila je i o Anđelovom odnosu s njegovom majkom.

- Kad je došao jednom kod mene u stan, znaš ti šta je ona njemu rekla na telefon, nije htela da ga gleda, isprozivala ga sačuvaj Bože, a on viče: "Nemoj mama, da mama, ne mama, jao mama..." Nije htela da čuje za Teodoru. Što mu ona lepo ne nađe onda devojku. On je meni rekao da iskorišćavam ćerku, da je ona meni zlatna koka. Da sam ja za metlu i za četku. A gde njegova mama radi, nigde, sedi kući gospođa mama i čuva mamu svoju i dolazi joj bata - rekla je Goca, koja jednom nedeljno viđa Anđela u rijalitiju, i dodala:

- Ja Aniti sve verujem, on nju nikad nije voleo, samo ju je iskoristio da dođe do prvog mesta, ali mu je izmaklo. Nikad je nije voleo, ja to garantujem. Šta je radio Sandri Rešić, ona je isto fina devojka. Svake sezone gledam istu priču. On je nije ni pogledao kao smrdljiv sir. Vidiš šta je sve terao Anitu, šta je tražio od nje, ona se frapirala. Njoj kad je došao Anđelo, vau, bivši dečko Teodore Džehverović, to mu je jedina titula.

Aneli je po njegovoj meri

Goca je istakla i da je Aneli Ahmić baš po Rankovićevoj meri.

- To je taj fazan, Aneli je fatalna ženska, on bi to par puta, da se pokaže, da se priča. Videli smo da je na ostrvu sa Anitom plakao šta će ujka da mu kaže. Ja sam Teodori rekla da on nije za nju, dečko nema ni početak ni kraj. On je i Teodori izlomio sto, sve joj polomio kad su živeli zajedno - rekla je Džehva.

Nju ne iznenađuje Anđelov odnos sa Milenom Kačavendom.

- On se uživeo u ulogu Kristijana Greja. Lepo je Matora pričala za one igračkice u stanu što je imao, verujem da su njegove, ima predispozicija za te igre bez granica. Mogu da zamislim da je neke žene imao, koji vole tako te mlade, nabildovane, muževi im po kancelarijama, pustili stomačiće, i onda ovaj dolazi sav napucan... Kačavenda ga navukla na tanak led, ona je to imala u planu. Ja Kačavendu znam kad je imala 20 godina, znam dečka sa kim je bila u Kačarevu, dolazila po klubovima, bila ribetina boli glava, namazana, prevejena, svesno se igrala sa Anđelom i navukla ga da ga razotkrije. On je bio sa Anakondom, je l' se vi sećate toga? Onda Poršelina. Kako nije imao neku finu čednu devojku, pošto je tako fin dečko... Nego sve tako neke, da se uhvati za Anakondu, pa se spominju grupnjaci, to su one pričale, ja sam tako čula - zaključila je Goca n Red televiziji.