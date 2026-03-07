Slušaj vest

Pevač Vlado Georgiev progovorio je o svom odnosu sa koleginicom Natašom Bekvalac. Svojevremeno se šuškalo da su bili u vezi, a Vlado sad ističe da mu je drago što mu je bila gost na nedavnom koncertu.

- Pa, mislim da je baš bilo lepo i spontano. Možda smo žanrovski udaljeni što se tiče muzike, ali mislim da je publici bilo onako jako zanimljivo - rekao je prvo.

1/7 Vidi galeriju Vlado Georgiev Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Zanimljivo i da to niko nije očekivao. Nata je ispala baš car, onako, došla je, iako je te večere imala angažman, ona je uspela da dođe, da gostuje i da trči na svoju svirku. Mislim da se njoj dopalo, siguran sam - jasan je bio Vlado.

Na pitanje da li je istina da godinama nisu pričali imao je spreman odgovor.

1/8 Vidi galeriju Nataša Bekvalac Foto: ATA images

- Ko kaže, ko kaže to? Oduvek pričamo. Sretnem Natašu vrlo često. Ko to kaže? Jeste se iznenadila kad je dobila poziv od mene, ali pitajte nju o tome, stvarno. Bilo je super i super je što je došla. Odlično je bilo - kazao je on za "Telegraf".

- Jesam ispratio reakciju publike na mrežama na njen dolazak, naravno ja sam i hteo da zabavim i iznenadim publiku - dodao je Georgiev.

Progovorio je i o odnosu sa pokojnim Oliverom Dragojevićem.

- Da se ne bi lagali, Oliver je bio veliko ime u bivšoj Jugoslaviji. Tokom mog odrastanja on je jednostavno kako ti kažem, kao i Oliver Mandić obeležavao put na domaćoj sceni, a da nisu bili onako broj jedan po svaku cenu. Nisu trčali za hitovima po svaku cenu već su imali neku svoju interpretaciju. Konkretno, Oliver Dragojević je bio možda najizuzetniji interpretator. On nije bio autor, ni kompozitor, ali je bio toliko autentičan, snažan interpretator, da je jednostavno bio potpuno jedinstven u svemu u tome. I onda, mi koji smo odrastali na tome, jednostavno smo morali to ili da zavolimo ili da ne zavolimo. A u međuvremenu Oliver i ja smo postali prijatelji. Fenomenalni prijatelji, čak smo i držali koncerte zajedno i čuli se telefonom, bukvalno sve do pred njegovu smrt - istakao je za "Telegraf".

Vlado poručuje Jakovu: "Snimaj svoje pesme"

1/5 Vidi galeriju Jakov Jozinović Foto: Ilija Ilić

Osvrnuo se i na Jakova Jozinovića, mladog pevača, za kog je imao poseban savet.

- Njega bih nešto savetovao... Da radi na svojim pesmama, odnosno da snima svoje originalne pesme. Jer biti kaver izvođač ne garantuje dugu karijeru, sto posto. Znači, sigurno je bolji put. Okej, on se tako ispromovisao i šta znam. Ništa ja tu ne vidim loše. Znači, to je samo jedan put. Ali to nije ono što kažu origin. To nisi ti. Ti pevaš tuđe pesme. Znači, kako ti kažem, to što Mamma Mia igra u pozorištu na Terazijama ne znači da je tamo ABBA, razumeš? Ne znam kako da ti objasnim. To što nečiji glas liči na nekoga ne znači da je on taj. To što neko iskopira nečiju pesmu, ne znači da je on taj. Znači, samo bih savetovao, moj onako dobronameran savet, jer Jakov je jako mlad, da što više snima svojih pesama, odnosno da mu što više rade pesme za njega i da te pesme budu popularne i da jednostavno se distancira od kavera. Šta znam, ima još kaver izvođača, ali otkud znam. Neko u stvari možda to voli i oseća te pesme i ne želi da ima neke druge. Možda je i to. Ukoliko je to, to je onda isto vrlo iskreno. Ali šta znam, mislim, moj dobronameran savet je da snima svoje. Da stvara nešto što ljudi kad čuju kažu aha, evo ga, to je on. A ne ko ovo peva, ne znam, Vladovu, Željkovu, Draganovu pesmu, ne znam još - jasan je bio Vlado.