U svom domu, daleko od estradne vreve i svakodnevne buke, kompozitor i muzički autor Milutin Popović Zahаr otvorio je vrata svog kreativnog muzičkog studija, prostora u koji retko ko ima priliku da zaviri.

Naša ekipa bila je jedina kojoj je omogućio da uđe u ovaj lični kutak ispunjen uspomenama, nagradama i predmetima koji svedoče o decenijama stvaralaštva.

Iskren intervju

Na policama i zidovima smenjuju se priznanja, fotografije i suveniri, a gotovo svaki predmet ima svoju priču. Iako iza sebe ima bogatu karijeru i pesme koje su obeležile domaću muzičku scenu, Zaharu je, kako priznaje, krivo što još uvek nije dobio nacionalnu penziju.

Ipak, dok nas vodi kroz studio, deluje smireno i filozofski raspoloženo. Umesto da govori o ličnim zaslugama, radije objašnjava svoj životni pogled.

„Za razliku od ljudi koji insistiraju na ‘ja pa ja’, sve ovo što vidite okolo je nešto što je moj životni moto. Na prvom mestu su mi lepe žene, na drugom mestu lepe umetnosti, a zatim ljudi koji imaju vrednost nevezano da li su tesari, obućari… meni je to svejedno“, kaže Zahаr u emisiji "Stars specijal", koja se emituje nedeljom od 17 sati na Kurir televiziji, dok pokazuje predmete koji su obeležili različite periode njegovog života.

Svaki detalj u prostoriji nosi posebnu uspomenu, a među njima je i jedna koja ga posebno raduje jer je vezana za susret sa legendarnim američkim muzičarem Louis Armstrong.

"Imao sam sreću da sretnem Luja Armstronga. On svira violinu bolje od mene. Jednog sekunda nije prestao da se smeje. Kod njega je život bio smeh i vicevi“, priseća se Zahаr uz osmeh.

Put do muzike, međutim, nije uvek bio jednostavan. Kako kaže, u jednom trenutku porodica ga je savetovala da se okrene „ozbiljnijem“ poslu.

„Jednom mi je majka rekla: "Dosta estrade, šta se maješ po estradi, idi se zaposli". Na poslu su videli da mogu da budem koristan, pa sam u Titovo vreme bio skupljač radne snage. Uglavnom su svi nešto svirali. Ja sam prvi beli čovek koji je svirao sa njima“, priča kompozitor.

Osim muzike, Zahаr ima još jednu veliku strast - slikarstvo. U studiju se nalaze i njegova platna, među kojima je i autoportret.

„Sam sam sebe naslikao. Meni to služi kao nekome što je štrikanje“, objašnjava.

Na pitanje postoji li nešto iz njegovog života što javnost još nije čula, Zahаr kratko odgovara da mu je dosta priča koje se stalno ponavljaju u medijima.

„Svi očekuju ono ‘ja pa ja’. Dosta mi je toga. Kako si napravio Lepu Brenu, ko je koga ispljuvao… Svako ima svoj život. Svi mi volimo intimne stvari o kojima se ne priča“, zaključuje Milutin Popović Zahаr dok zatvara vrata studija u kojem su, kako kaže, sačuvane najvažnije uspomene njegovog života.

Susret sa Zaharom smo iskoristili i da nam prokomentariše nedavni sukob Dragoljuba Despića Desingerice sa Miroljubom Aranđelovićem Kemišom u "Pinkovim zvezdama", kada je estradni umetnik napustio studio jer ga je treper nazvao sviračem.

- On nije svirač, on je veliki umetnik. Ja ne znam ko je taj, nikad čuo. Ne znam ja te harmonikaše.

U intervju dotakli smo se i godišnjice smrti Saše Popovića, a Zahar je otkrio da bi mu sada, kada bi imao priliku rekao da se nikada nije ljutio na njega.

- Bio je izuzetno veliki klikeraš, da dobro proda ono što prikazuje. Imao je veliki uticaj i na Lepu Brenu, na ono dizanje i one pokrete.

Otkrio je i čije ime danas izgovara sa poštovanjem.

- Poštujem Zdravka Čolića zbog toga što se on nikada nije gurao. Ima on svoju harizmu, ima i mana, njegova neumeštnost u ponašanju na sceni, ali on to nadoknađuje fenomenalnim pevanjem. Njegovo ponašanje je gospodsko.

Na pitanje da li j evideo da su mu bacili bombu na kuću, Zahar je rekao:

- Samo se na vredne ljude kamen baca. To je dobar čovek. Ima i drugih vrednih pevača koji su jednostavno isparili.

Govorio je i o Breni.

- Izuzetno je iznela taj novi stil. Do te mere je znala da se prilagodi tako da njen uspeh nije slučajan. Pare su joj donele skroz drugačije pesme.

Pre izvesnog vremena Lepa Lana je rekla da su i njoj i Zaharu pretili zbog njihove saradnje, pa je Zahar sada i to prokomentarisao:

- Meni niko nije pretio, njoj su možda pretili, ali se Brena nje uplašila strašno.

O čemu je još Zaharr pričao možete pogledati u video u snimcima u okviru teksta.