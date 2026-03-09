Slušaj vest

Milica Veličković na svom Instagramu je objavila fotografiju ćerke Barbare i pohvalila se da za nju kreće novo životno poglavlje. Devojčica je imala kikice i na leđima nosila ranac za prve dane u kolektivu.

Milica Veličković pohvalila se na društvenim mrežama da je njena ćerka Barbara krenula u vrtić.

- Hej ti nekadašnje novorođenče, srećan ti polazak u vrtić i nova, tačnije prva epoha tvog života. Najmlađa si u grupi, ali budi najsigurnija u sebe i veruj onoliko koliko ja verujem u tebe - napisala je Milica na svom Instagram profilu.

Barbara Veličković krenula u vrtić Foto: Printscreen

Ovaj prizor bi sigurno raznežio i Barbarinog oca Borislava Terzića Terzu koji je naslednicu poslednji put video na njenom krštenju.

Skandal na krštenju male Barbare

Rijaliti učesnik Borislav Terzić Terza proživljavao je teške trenutke nakon javnog skandala koji se dogodio tokom krštenja njegove ćerke Barbare. Njegova bivša verenica Milica Veličković izbacila ga je iz crkve pred svima, a Terza je otvorio dušu o incidentu koji je potresao javnost i završio u suzama.

Drama je počela kada se Borislav Terzić Terza pojavio ispred crkve, gde su ga dočekale Milica Veličković, njena majka i baka. Prema njegovim rečima, Milica je pobesnela čim ga je ugledala, posebno zato što je bio ozvučen bubicom zbog snimanja emisije.

"Skočila je čim sam ušao u crkvu, odmah: 'Šta si došao da snimate ovo?! Hajde marš iz crkve, krštenje se neće održati'", ispričao je Terza, dodajući da je Milica tokom samog čina krštenja, dok je sveštenik govorio, pominjala učesnicu Sofiju i druge teme iz rijalitija. On je naveo da se osećao potpuno odbačeno i da mu je zabranjeno da prisustvuje ceremoniji do kraja.

